L'acteur japonais Koji Yakusho, l'un des acteurs les plus célèbres dans son pays, a décroché samedi soir le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans "Perfect days" de Wim Wenders au Festival de Cannes.

"Je veux particulièrement remercier Wim Wenders et le co-scénariste (...). Vous avez créé un personnage magnifique", a-t-il dit, ému, sur scène. Dans ce film du réalisateur de "Paris, Texas" (Palme d'or en 1984) il incarne Hirayama, un salarié des toilettes publiques de Tokyo, homme taiseux et solitaire, qui va peu à peu s'ouvrir aux autres.

La Turque Merve Dizdar a quant à elle reçu le prix d'interprétation féminine pour "Les herbes sèches", du réalisateur Nuri Bilge Ceylan.

"J'aimerais dédier ce prix à toutes les femmes qui mènent une lutte pour surmonter les difficultés à exister dans ce monde et garder l'espoir", a déclaré l'actrice qui interprète une femme qui s'éprend d'un enseignant dans une province reculée de Turquie.

La caméra d'or pour Thien An Pham

Ensuite, la caméra d'or, qui récompense le meilleur premier film, a été remise au réalisateur vietnamien Thien An Pham pour son film "L'arbre aux papillons" qui était présenté dans le cadre de la Quinzaine des Cinéastes.

Justine Triet remporte la Palme d'or

La Palme d'or est attribuée à "Anatomie d'une chute" réalisé par Justine Triet.

La Française Justine Triet a remporté samedi la Palme d'or à Cannes pour "Anatomie d'une chute", devenant la troisième réalisatrice sacrée de l'histoire du Festival.

La cinéaste de 44 ans succède à Jane Campion ("La leçon de piano", 1993) et Julia Ducournau ("Titane", 2021), confirmant le lent mouvement vers l'égalité dans une industrie du cinéma historiquement dominée par les hommes.

Jonathan Glazer remporte le Grand Prix pour "The Zone of Interest"

Le réalisateur britannique Jonathan Glazer a remporté samedi le Grand Prix au Festival de Cannes pour "The Zone of Interest", qui reconstitue la vie de famille du commandant du camp d'extermination nazi d'Auschwitz, pour rappeler "la banalité du mal".

Clinique et glaçant, "The Zone of Interest" était le film le plus radical de la compétition: en laissant le camp de la mort hors champ, il dénonce la capacité des êtres humains à continuer de vivre nonchalamment tout en côtoyant l'horreur.

"A chaque étape de ce projet, nous avons eu parfois des difficultés mais nous y sommes parvenus", a réagi sur scène le cinéaste de 58 ans, dont le dernier film "Under The Skin" remontait à 2014.

Il a également rendu hommage au romancier Martin Amis, dont le livre qui porte le même nom a inspiré son long-métrage et qui est décédé la semaine passée, le lendemain de la projection du film en compétition sur la Croisette.