À Cannes, quatre femmes (dont trois réalisatrices) et quatre hommes composent le jury de la Compétition. Des quatre jurys de la Sélection officielle, deux sont présidés par des hommes (Compétition et Caméra d’or) et deux par des femmes (Nadine Labaki à Un certain regard et Claire Denis à Cinéfondation). Vingt réalisatrices font partie de la Sélection officielle 2019 (4 en Compétition - 8 au Certain Regard - 3 en Séances spéciales - 5 aux courts métrages). Elles étaient 11 réalisatrices en 2018, 9 en 2016, 6 en 2015.

