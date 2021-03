© Maybe Movies

Pandémie oblige, le Cartoon Movie a eu lieu cette année en version numérique. Ses séances de “pitching” (brève présentation des scénarios, intentions et budget des films envisagés) y ont gagné en précision et en fluidité, devenant à l’écran, pour les meilleures d’entre elles, de mini "making of" de films, souvent alléchants.