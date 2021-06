À peine sorti de son dépôt, un fourgon blindé est braqué. Un des assaillants abat les deux convoyeurs et un témoin. Trois mois plus tard, la compagnie engage un nouveau convoyeur, Patrick "H" Hill. Son sens de la répartie est aussi subtil que l’humour de vestiaire de ses nouveaux collègues.

H se fait rapidement une réputation le jour où un gang prend en otage son équipier Bullet (Holt McCallany). Les sots n’avaient pas vu que c’était Jason Statham. Le temps de vider un chargeur, l’affaire est pliée. Comme le soupçonne Sweat Boy (Josh Hartnett), ce savoir-faire cache quelque chose.

À coup de flashbacks, Guy Ritchie va nous le révéler - même si on devine les grandes lignes sans son aide.

Sur la structure, Cash Truck se la joue Tarantino, donc Elmore Leonard : découpage en chapitres, qui élargit l’intrigue et la cohorte de protagonistes. Ou comment gonfler un scénario anorexique ad nauseam.

Guy Ritchie se fourvoie dans un film néo-noir aussi pesant que l’interprétation de Jason Statham. Pour tuer le temps, on s’amuse à en relever les filiations plus ou moins assumées.

Il y a, d’abord, Le Convoyeur de Nicolas Boukhrief, dont Cash Truck est le remake ricain, en plus pétaradant.

Le casse d’ouverture est démarqué de celui de Heat de Michael Mann - mais conté du point de vue des convoyeurs.

Les paysages industriels sans âme rappellent To Live and Die in LA de William Friedkin, dernier feu de la comète du Nouvel Hollywood.

Enfin, vrai lien du sang, Scott Eastwood ne se fera peut-être pas encore un prénom ici. Mais son laconisme, sa pilosité faciale et sa gachette facile soulignent la ressemblance avec son paternel, époque spaghetti.

De là à ce qu’un producteur en mal d’imagination fantasme sur un Son of Dirty Harry...



Cash Truck / Un homme en colère JasonStathamerie De Guy Ritchie Scénario Ivan Atkinson, Marn Davies, Guy Ricthie Avec Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett, Scott Eastwood... Durée 1 h 59.