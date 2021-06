Dans le parcours de Catherine Frot, les comédies côtoient les drames, les classiques du théâtre succèdent aux enquêtes policières au parfum britannique, souvent avec ce léger twist, ce gimmick teinté d’ironie. En quelques semaines, on va voir l’actrice s’inscrire sur grand écran dans le rôle d’une clocharde au grand cœur (Sous les étoiles de Paris), de confidente d’un frère volcanique, hanté par la guerre d’Algérie (Des hommes de Lucas Belvaux) et d’une célèbre créatrice de roses sur le déclin (La Fine Fleur). Un tourbillon de personnages résultant de deux confinements et des fermetures des salles. Interview.