D'American Sniper réalisé par Clint Eastwood à Star Wars: le réveil de la force, le quotidien new-yorkais explique que ses choix sont aussi liés à l'influence de ces films sur le monde du divertissement et au-delà.

En effet, tous ces films ont eu un impact sur la société moderne dans laquelle nous vivons explique encore le journal, à titre d'exemple, quand sort sur grand écran le mastodonte "Avengers" en 2012, c'est après l'acquisition par Disney des studios Marvel qui permet à "Mickey" de dominer le monde des super Héros ! Que cela plaise ou non !

Idem pour Elsa dans la comédie musicale animée de Disney "La reine des Neiges" (2013), c'est l'une des plus grandes histoires de l'industrie cinématographique de la décennie. Le public a contribué à faire de "La Reine des Neiges" l'une des sorties animées les plus rentables de l'histoire, ravivant et révisant la tradition de conte de fées de Disney pour une nouvelle génération de spectateurs.

Dernier exemple avec "The Hunger Games: Catching Fire" (2013) Le deuxième opus de la franchise. La série a cimenté le statut de Jennifer Lawrence en tant que star de cinéma mondiale et a reconfirmé le pouvoir des femmes au box-office. "Catching Fire" est également devenu le premier film dirigé par des femmes à dépasser le box-office américain annuel. Populaire auprès des garçons comme des filles, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) était un nouveau type de héros de la culture pop, une rebelle et une guerrière plutôt qu'une princesse.