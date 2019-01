Les films belges "Girl" de Lukas Dhont et "Nos batailles" de Guillaume Senez sont nommés dans la catégorie "Meilleur film étranger", pour la 44e cérémonie des César qui se déroulera le 22 février prochain à Paris, ont annoncé mercredi les organisateurs au cours d'une conférence de presse. "Girl" et "Nos batailles" concourront face à "Three Billboards, les panneaux de la vengeance" de Martin McDonagh, "Capharnaüm" de Nadine Labaki, "Cold War" de Pawel Pawlikowski, "Hannah" d'Andrea Pallaoro et la Palme d'Or "Une affaire de famille" de Hirokazu Kore-eda.

Virginie Efira doublement nommée

La Belge Virginie Efira est quant à elle nommée dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Le Grand Bain de Gilles Lellouche et également nommée comme "Meilleure actrice" pour son rôle dans "Un amour impossible" de Catherine Corsini

"Le grand bain" de Gilles Lellouche sur des cabossés de la vie s'adonnant à la natation synchronisée et "Jusqu'à la garde", drame sur les violences conjugales avec Léa Drucker, mènent les nominations pour les César 2019, et sont chacun en lice pour dix prix.

Suivent "Les frères Sisters", western en anglais de Jacques Audiard et la comédie "En liberté!" de Pierre Salvadori, avec neuf nominations chacun.





Meilleur film

"La douleur"

"En liberté"

"Les frères Sisters"

"Le grand bain"

"Guy"

"Jusqu'à la garde"

"Pupille"





Meilleur réalisateur

"La douleur"

"En liberté"

"Les frères Sisters"

"Le grand bain"

"Guy"

"Jusqu'à la garde"

"Pupille"





Meilleur acteur

Edouard Baer

Romain Duris

Vincent Lacoste

Gilles Lellouche

Alex Lutz

Pio Marmaï

Denis Ménochet





Meilleur acteur dans un second rôle

Jean-Hugues Anglade

Damien Bonnard

Clovis Cornillac

Philippe Katerine

Denis Podalydès





Meilleure actrice dans un second rôle

Isabelle Adjani ("Le monde est à toi")

Leila Bekhti ("Le grand bain")

Virginie Efira ("Le grand bain")

Audrey Tautou ("En liberté")

Karine Viard ("Les chatouilles")





Meilleur espoir féminin

Ophélie Bau

Galatéa Beloudji

Jenny Bette

Lily Rose Depp

Kenza Fortas





Meilleur scénario original

"En liberté"

"Le grand bain"

"Guy"

"Jusqu'à la garde"

"Pupille"





Meilleure adaptation

"Les chatouilles"

"La douleur"

"Les frères Sisters"

"Le grand bain"

"Jusqu'à la garde"





Meilleurs décors

"La douleur"

"L'empereur de Paris"

"Les frères Sisters"

"Mademoiselle de Joncquières"

"Un peuple et son roi"





Meilleurs costumes

"La Douleur"

"L'empereur de Paris"

"Les frères Sisters"

"Mademoiselle de Joncquières"

"Un peuple et son roi"





Meilleure photographie

"La douleur"

"Les frères Sisters"

"Mademoiselle de Joncquières"

"Le grand bain"

"Jusqu'à la garde"





Meilleur montage

"Les chatouilles"

"En liberté"

"Les frères Sisters"

"Le grand bain"

"Jusqu'à la garde"





Meilleur son

"La douleur"

"Les frères Sisters"

"Le grand bain"

"Guy"

"Jusqu'à la garde"





Meilleure musique originale

"Amanda"

"En liberté"

"Les frères Sisters"

"Guy"

"Pupille"

"Un amour impossible"





Meilleur film d'animation

"Astérix - Le secret de la potion magique"

"Dilili à Paris"

"Pachamama"





Meilleur court métrage d'animation

"Au coeur des ombres"

"La mort, père et fils"

"L'évasion verticale"

"Vilaine fille"





Meilleur film documentaire

"Amanda"

"En liberté"

"Les frères Sisters"

"Guy"

"Pupille"

"Un amour impossible"





Meilleur film étranger

"Three Billboards, les panneaux de la vengeance"

"Capharnaüm"

"Cold War"

"Girl"

"Hannah"

"Nos batailles"

"Une affaire de famille"





Meilleur court métrage

"Braguino"

"Les âmes galantes"

"Capitaliste"

"Laissez-moi danser"

"Les petites mains"