Découvrez tous les nommés et gagnants des César 2020.

Les nommés pour la catégorie meilleur espoir masculin sont :

Anthony Bajon pour le rôle de Thomas Jarjeau dans "Au nom de la terre"

Benjamin Lesieur pour le rôle de Joseph dans "Hors normes"

Alexis Manenti pour le rôle de Chris dans "Les Misérables" (Gagnant)

Liam Pierron pour le rôle de Yanis Bensaadi dans "La Vie scolaire"

Djebril Zonga pour le rôle de Gwada dans "Les Misérables"

Les nommés pour la catégorie meilleurs décors sont :

Stéphane Rozenbaum pour "La Belle Epoque" (gagnant)

Benoît Barouh pour "Le Chant du loup"

Franck Schwarz pour "Edmond"

Jean Rabasse pour "J’accuse"

Thomas Grézaud pour "Portrait de la jeune fille en feu"

Les nommés pour la catégorie meilleurs costumes sont :

Emmanuelle Youchnovski pour "La Belle Epoque"

Thierry Delettre pour "Edmond"

Pascaline Chavanne pour "J’accuse" (gagnant)

Alexandra Charles pour "Jeanne"

Dorothée Guiraud pour "Portrait de la jeune fille en feu"

Les nommés pour la catégorie meilleur espoir féminin sont :

Luàna Bajrami pour le rôle de Sophie dans "Portrait de la jeune fille en feu"

Céleste Brunnquell pour le rôle de Camille Lourmel dans "Les Eblouis"

Lyna Khoudri pour le rôle de Nedjma ’Papicha’ dans "Papicha" (gagnant)

Nina Meurisse pour le rôle de Camille Lepage dans "Camille"

Mame Bineta Sané pour le rôle d’Ada dans "Atlantique"

Les nommés pour la catégorie meilleur court métrage d’animation sont :

"Ce magnifique gâteau !" de Marc James Roels et Emma de Swaef

"Je sors acheter des cigarettes" d’Osman Cerfon

"La nuit des sacs plastiques "de Gabriel Harel (gagnant)

"Make It Soul" de Jean-Charles Mbotti Malolo

Les nommés pour la catégorie meilleur film d’animation sont :

"La Fameuse Invasion des ours en Sicile" de Lorenzo Mattotti

"J’ai perdu mon corps" de Jérémy Clapin (gagnant)

"Les Hirondelles de Kaboul" de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec

Les nommés pour la catégorie meilleur premier film sont :

“Atlantique” de Mati Diop

“Au nom de la terre” d’Edouard Bergeon

“Le Chant du loup” de Antonin Baudry

“Les Misérables” de Ladj Ly

“Papicha” de Mounia Meddour (gagnant)

Les nommés pour la catégorie meilleur court-métrage sont :

"Beautiful Loser" de Maxime Roy

"Pile Poil" de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller (gagnant)

"Le Chant d’Ahmed" de Foued Mansour

"Chien bleu" de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

"Nefta Football Club" de Yves Piat

Les films nommés pour la catégorie César du public sont :

“Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?” de Philippe de Chauveron

“Nous finirons ensemble” de Guillaume Canet

“Hors normes” d’Éric Toledano et Olivier Nakache

“Au nom de la terre” d’Edouard Bergeon -

“Les Misérables” de Ladj Ly (gagnant)

Les nommés pour la catégorie meilleur son sont :

Rémi Daru, Séverin Favriau, Jean-Paul Hurier pour "La Belle Epoque"

Nicolas Cantin, Thomas Desjonquères, Raphaëll Mouterde, Olivier Goinard, Randy Thom pour "Le Chant du loup" (gagnant)

Lucien Balibar, Aymeric Devoldère, Cyril Holtz, Niels Barletta pour "J’accuse"

Arnaud Lavaleix, Jérôme Gonthier, Marco Casanova pour "Les Misérables"

Julien Sicart, Valérie de Loof, Daniel Sobrino pour "Portrait de la jeune fille en feu"

Jean-Pierre Darroussin vient remettre le César de la meilleure adaptation. Les nommés sont :

Costa-Gavras pour "Adults in the Room", d’après le livre "Adults in the Room. My Battle with Europe’s Deep Establishment" de Yánis Varoufákis

Roman Polanski et Robert Harris pour "J’accuse", d’après le roman "D." de Robert Harris (gagnant)

Jérémy Clapin et Guillaume Laurant pour "J’ai perdu mon corps", d’après le roman "Happy Hand" de Guillaume Laurant

Arnaud Desplechin et Léa Mysius pour "Roubaix, une lumière", d’après le documentaire "Roubaix, commissariat central" de Mosco Boucault

Dominik Moll et Gilles Marchand pour "Seules les bêtes", d’après le roman "Seules les bêtes" de Colin Niel

Jean-Pierre Darroussin remet maintenant le César du meilleur scénario original. Les nommés sont :

Nicolas Bedos pour "La Belle Epoque" (gagnant)

François Ozon pour "Grâce à Dieu"

Eric Toledano et Olivier Nakache pour "Hors normes"

Ladj Ly, Giordano Gederlini et Alexis Manenti pour "Les Misérables"

Céline Sciamma pour "Portrait de la jeune fille en feu"

Costa-Gavras pour "Adults in the Room", d’après le livre "Adults in the Room. My Battle with Europe’s Deep Establishment" de Yánis Varoufákis

Roman Polanski et Robert Harris pour "J’accuse", d’après le roman "D." de Robert Harris

Les nommés pour la catégorie meilleur montage sont :

Laure Gardette pour "Grâce à Dieu"

Hervé de Luze pour "J’accuse"

Flora Volpelière pour "Les Misérables" (gagnant)

Anny Danché et Florent Vassault pour "La Belle Epoque"

Dorian Rigal-Ansou pour "Hors normes"

Les nommés pour la catégorie meilleure photographie sont :

Nicolas Bolduc pour "La Belle Epoque"

Pawel Edelman pour "J’accuse"

Julien Poupard pour "Les Misérables"

Claire Mathon pour "Portrait de la jeune fille en feu" (gagnant)

Irina Lubtchansky pour "Roubaix, une lumière"