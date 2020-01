Le film "J'accuse" de Roman Polanski, dont la sortie a été perturbée par une nouvelle accusation de viol contre le réalisateur, mène les nominations pour les César 2020, en lice pour douze prix.

Suivent "Les Misérables" de Ladj Ly, film coup de poing sur les banlieues et "La Belle époque" de Nicolas Bedos, avec onze nominations chacun.

Les films belges "Le jeune Ahmed" des frères Dardenne et "Lola vers la mer" de Laurent Micheli sont nommés dans la catégorie "Meilleur film étranger" pour la 45e cérémonie des César qui se déroulera le 28 février prochain à Paris, ont annoncé mercredi les organisateurs au cours d'une conférence de presse.

Le film flamand "Ce magnifique gâteau!" d'Emma De Swaef et Marc James Roels est retenu dans la catégorie "Meilleur court métrage d'animation" pour la 45e cérémonie des César qui se déroulera le 28 février prochain à Paris, ont annoncé mercredi les organisateurs au cours d'une conférence de presse. "Ce magnifique gâteau!", moyen métrage en animation image par image, concourra face à "Je sors acheter des cigarettes" d'Osman Cerfon, "La nuit des sacs plastiques" de Gabriel Harel et "Make It Soul" de Jean-Charles Mbotti Malolo.

Découpé en quatre volets, ce film historique, avec les voix de Jan Decleir et Wim Willaert notamment, raconte l'histoire de cinq personnages de l'Afrique coloniale de la fin du 19e siècle. Par le passé, le duo de créateurs Emma De Swaef et Marc James Roels s'est fait connaître en 2011 avec "Oh Willy...", court métrage qui a remporté plus de 80 prix à travers le monde.