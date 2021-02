Trois Belges en lice pour les César 2021 Cinéma Belga

© AFP

L'actrice belge, Virginie Efira, est en lice pour le César de la Meilleure actrice.



Emilie Dequenne et Yolande Moreau sont, elles, en lice pour le César de la Meilleure actrice dans un second rôle.



Plus d'informations à venir.