Placé sous le patronage du spécialiste belge de l’animation Arnaud Demuynck (fondateur des Films du Nord à Lille), Chats par ci, chats par là est une charmante collection de quatre courts métrages d’animation (trois signés Fabrice Luang-Vija, un Emilie Pigeard), réunis par de superbes transitions en noir et blanc, au rythme d’une musique composée de miaulements.

De styles visuels très différents (de l’exubérance du premier au dépouillement total du dernier), ces quatre histoires sont marquées par un humour décalé, qui détonne par rapport à la production classique pour enfants. Le film est conseillé dès 4 ans, mais risque d’effrayer les âmes les plus sensibles avec ses histoires de chats et autres animaux passant leur temps à se courser et à se dévorer, dans un esprit proche des vieux cartoons hollywoodiens.

Adaptation d’un conte traditionnel chinois, Le Tigre et son maître, sans doute le film le plus abouti esthétiquement, met en scène un chat malicieux se mettant en tête d’apprendre à chasser à un tigre maladroit. Où l’on découvre pourquoi les tigres ne savent pas grimper aux arbres… Totalement absurde, La Pêche miraculeuse propose de jolis clins d’œil à d’autres contes, comme Le Petit chaperon rouge ou Pinocchio. Un peu longuet, La Poule, le chat et autres bestioles est une aventure loufoque qui emmène une poule, ses poussins, un chat et une ribambelle d’autres animaux de la ferme à la forêt, du désert à la banquise. Enfin, Bamboule (contraction de Bambou et Bouboule) évoque la vie de patachon d’une chatte obèse… © Le Parc