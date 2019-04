La 37e édition du Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF) s'est clôturée dimanche soir à Bozar (Bruxelles) avec le palmarès 2019.

Cette année, le Corbeau d'or a été décerné au film "Little Monsters" du réalisateur australien Abe Forsythe (photo d'illustration). Plus de 55.000 spectateurs ont participé au festival. La comédie d'épouvante "Little Monsters" réalisée par l'Australien Abe Forsythe, avec notamment comme personnage principal l'actrice américaine Lupita Nyong'o ("Black Panther"), a remporté le Corbeau d'or 2019. Le Corbeau d'argent est revenu au long-métrage "Freaks "d'Adam B. Stein et Zach Lipovsky, tout comme "Extraordinary" réalisé par Mike Ahern et Enda Loughman.

"One Cut of the Dead" de Shinichiro Ueda a pour sa part raflé le Prix du Public.

Malgré une légère baisse de fréquentation par rapport à l'édition précédente, qui avait attiré 58.000 amateurs du genre, le public était à nouveau au rendez-vous avec plus de 55.000 spectateurs cette année.

Les films "Greta" de Neil Jordan et "The hole in the ground" du réalisateur Lee Cronin cloturent ce dimanche soir l'édition 2019 du festival.

Le Bifff s'est déroulé du 9 au 21 avril. Au total, 97 films d'horreur, thrillers, de fantaisie et de science-fiction - dont une trentaine en avant-première - ont été projetés.