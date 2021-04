© Photo by Kyle Loftus from Pexels

Le livre de Frédéric Sojcher, paru le 8 avril, continue de susciter réactions et communiqués, au risque de virer au mauvais feuilleton, alors que de nombreux artistes et techniciens, toutes disciplines confondues, affrontent la précarité et un avenir incertain après plus d’un an de pandémie