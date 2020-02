Ce dimanche, l’Allemand Christian Petzold a enchanté la Berlinale avec Undine, sa version berlinoise de la légende d’Ondine. Tandis que les Brésiliens Marco Dutra et Caetano Gotardo décevaient quelque peu avec Todos os Mortos.

Ce dimanche, les yeux du le public allemand de la 70e Berlinale étaient évidemment tournés vers le premier film allemand en Compétition (avec Berlin Alexanderplatz, qui sera présenté mercredi): Undine. Deux ans après avoir dévoilé ici Transit, Christian Petzold était de retour avec une version berlinoise et contemporaine du mythe germanique des Ondines, ces créatures féminines aquatiques qui peuplent rivières, étangs et fontaines. Et, comme pour Transit, le grand cinéaste allemand a gravi les marches du Berlinale Palast accompagné de ses acteurs Paul Beer et Franz Rogowski.

Relecture de la légende

La jeune actrice allemande, révélée par François Ozon dans Frantz, campe Undine, jeune et jolie historienne travaillant dans un musée berlinois possédant de superbes maquettes de la ville. Alors qu’elle vient de se faire larguer par son petit ami, elle a le coup de foudre pour Christoph (Rogowski), jeune plongeur industriel. Un coup de foudre pas banal, puisqu’au moment de leur rencontre dans un café, les jeunes gens sont submergés par l’eau d’un aquarium qui vient de se briser…

En littérature, en musique, en opéra, au cinéma… Depuis les frères Grimm, les versions d’Ondine sont innombrables. Christian Petzold en propose une nouvelle lecture toute personnelle. Sans s’éloigner du conte, le cinéaste l’intègre dans un contexte réaliste, celui du Berlin et de l’Allemagne d’aujourd’hui. Bâtie sur d’anciens marécages à partir du XIIIe siècle, n’ayant cessé de s’agrandir et de se modifier — que ce soit à cause des bombardements de la Seconde Guerre mondiale ou de la réunification à partir de 1990 —, Berlin est l’un des personnages principaux d’Undine. Petzold la filme comme une ville moderne, entièrement reconstruite, mais parvient pourtant à lui conserver par moments un charme quasi médiéval, en choisissant avec soin ses angles de caméra.

Pour autant, Undine n’est pas qu’une balade le long de la Spree. Ce que filme Petzold, c’est d'abord une histoire d’amour passionnelle et impossible, entre deux êtres différents, qui se connaissent sans réellement se connaître. Comme c’était déjà le cas dans Transit, Barbara ou Phoenix.

© Berlinale



Les fantômes du passé brésilien

Dernière entrée en Compétition du week-end, Todos os Mortos marque le retour du duo Marco Dutra et Caetano Gotardo, trois ans après Les bonnes manières. Fascinant et totalement inclassable, ce film mutant passait sans cesse d’un genre à l’autre pour explorer les affres de l’amour. Le duo brésilien cherche une nouvelle fois à brouiller les pistes, en multipliant les niveaux de lecture et d’interprétation de son récit. Malheureusement, Dutra et Gotardo se font cette fois un peu trop démonstratifs.

Todos os Mortos se déroule à la fin de l’année 1899, s’ouvrant durant la semaine du jour de la fête de l’indépendance brésilienne. La jeune Ana est gardée cloîtrée à l’intérieur d’une maison bourgeoise de Sao Polo par sa mère et sa sœur, religieuse. Toutes trois vivent dans le souvenir d’un passé glorieux, quand la famille habitait encore une prospère plantation de café. Le dernier lien avec celle-ci est entrent par leur vieille servante noir qui, tous les matins, leur prépare "leur" café. À la mort de celle-ci, l’univers des trois femmes commence à vaciller…

Empruntant à nouveau au genre, Dutra et Gotardo livrent avec Todos os Mortos un récit métaphorique complexe, pour évoquer les fantômes du passé brésilien qui hantent encore une société nourrie de cultures et de croyances très variées (même si les indigènes sont ici absents), dont le film tente un impossible syncrétisme pour dénoncer l’esclavagisme sur lequel s’est construite la prospérité économique du pays.

Malheureusement, là où Les Bonnes manières jouait la carte du mystère et du ressenti pour le spectateur, tout est cette fois un peu appuyé, chaque scène semblant écrite pour faire sens...

© Berlinale



Le Pinocchio de Matteo Garrone

En Berlinale Special, ont été dévoilés, ce week-end, quelques films attendus et que l’on pourra prochainement découvrir sur les écrans belges. Que ce soit, samedi, Persian Lessons de Vadim Perelman (où Nahuel Perez Biscayart campe un jeune juif se faisant passer pour un Persan, chargé d’apprendre le farsi au commandant nazi du camp de transit dans lequel il est enfermé). Ou, dimanche, le Pinocchio de Matteo Garrone.

Et l’on peut dire que l’on attendait clairement pas l’auteur de Gomorra ou de Dogman dans une adaptation du classique de Carlo Collodi, Les Aventures de Pinocchio, publié en 1883. Refusant de tomber dans le travers de l’édulcoration de Disney, Garrone reste le plus fidèle possible à Collodi, faisant de Pinocchio une peste, le prototype de l’enfant pas sage qui désobéit à ses parents et à ses professeurs. Quitte à endosser lui-même le côté daté et moralisateur du conte. Mais, toujours aussi universelle, l’histoire n’a pas tellement vieilli.

Se reposant sur d’élégants effets spéciaux — qui font de Pinocchio une véritable marionnette en bois —, Matteo Garrone signe un beau conte pour enfant et donne à Roberto Benigni non pas le rôle de Pinocchio (que l’acteur-réalisateur tenait dans sa propre adaptation en 2002) mais celui de son « babbo », Geppetto…