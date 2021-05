“Cruella”, un Disney d’enfer et punk

Deux semaines avant sa sortie en salles, Disney+ met en accès Premium sa remise au goût du jour d’une de ses méchantes emblématiques : la terrible Cruella. Aux goûts du jour, car le film transforme sans ambages l’amatrice de fourrures (y a-t-il plus antipolitiquement correct ?) en antihéroïne pour laquelle on se prend d’affection. Tonton Walt doit sans doute se retourner dans sa tombe face à cette fascination pour le côté obscur de la force.

Le résultat à l’écran de ce qu’on pourrait appeler “la jeunesse de Cruella” est proprement savoureux devant la caméra de Craig Gillespie. Le réalisateur semble nourrir une certaine fascination pour les figures de jeunes filles dévoyées : on lui doit déjà I, Tonya, qui n’est pas sans lien avec Cruella. Malgré l’ampleur du budget et le label Disney, Gillespie a conservé une relative liberté de ton qui décoiffe opportunément Cruella et ses protagonistes.

Impératrice de la mode

Soit une enfant prénommée Estella (Billie Gadsdon). Ses cheveux bicolores témoignent d’un tempérament bipolaire : Cruella le dispute à Estella. Les excès de la première entraînent l’expulsion de la seconde de son collège huppé. Sa mère célibataire et peu fortunée s’en va quérir l’aide d’une mystérieuse amie, fortunée, elle. La désobéissante Estella s’introduit dans l’imposant château où se déroule un défilé de mode. Dans les péripéties qui s’ensuivent, trois dalmatiens provoquent la chute de la mère du haut d’une falaise. L’orpheline s’enfuit.

À Londres, Estella entame une vie de larcins et de débrouille, avec deux gamins des rues, Jasper et Horace. Les années passent et la jeune femme (Emma Stone), toujours fascinée par la mode, finit par retenir l’attention de la Baronne (Emma Thompson), impératrice de la haute couture. Quand Estella découvre que la Baronne possède le médaillon perdu de sa mère, Cruella se réveille.

Un look punk

Cruella est un récit des origines intelligent qui a l’avantage sur les autres adaptations du genre de ne pas devoir abuser d’effets spéciaux numériques. Le scénario réussit la prouesse, presque paradoxale, de nous rendre sympathique la future harpie. Le décor du Londres des années septante et le milieu de la mode sont un terrain de jeu joliment exploité par le directeur artistique Martin Foley.

Les happenings vestimentaires de Cruella, destinés à ternir l’aura de la Baronne, lorgnent vers Vivienne Westwood – source d’inspiration manifeste de la costumière Jenny Beavan. Son look punk à la Nina Hagen secoue un peu les canons Disney, tout comme la bande-son est un best-of rock de la période (elle est, intéressant retournement, bien plus omniprésente que dans Les 101 Dalmatiens qui est un des Disney les moins musicaux). Ce n’est pas être chauvin que souligner que la photographie du chef op belge Nicolas Karakatsanis (qui a œuvré pour Michael Roskam) récompensera les patients qui attendront la sortie sur grand écran le 9 juin.

Mais ces productions values comme on dit dans le jargon ne seraient qu’artifices accessoires sans la qualité de l’interprétation. Emma Stone est une Estella fragile et touchante basculant progressivement vers la Cruella implacable qu’on connaît (mais pas encore canicide). Face à elle, la vraie méchante du film est Emma Thompson, délicieusement narcissique, méprisante, hautaine et plus encore…

Dans ses robes cintrées, avec ses coiffes enturbannées, elle évoque peut-être plus la Gloria Swanson hallucinée de la scène finale de Sunset Boulevard que Tallulah Bankhead, inspiration originale de la Cruella des 101 Dalmatiens avec lequel la scène post-générique fait raccord. Malin jusqu’au bout.

Cruella Disney revisité De Craig Gillespie Scénario Dana Fox et Tony McNamara Photographie Nicolas Karakatsanis Avec ​Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Mark Strong,… 2h14