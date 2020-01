Une gamine fuit dans les dunes. Le plan, à l’épaule, est très chahuté. Séquence suivante, au loin, un jeune se fait tabasser dans la cour d’une prison. L’addition des deux plans égale pédophilie. Le jeune homme est appelé dans le bureau du directeur qui lui apprend que la plainte a été levée, qu’il est libre mais obligé de suivre un traitement psychologique.

Dès le premier plan, on pense aux Dardenne, à Rosetta, au Fils. On ne quitte pas Jonathan d’une semelle. On le voit remplir un carnet, noter ses émotions, évaluer ses peurs, ses angoisses, ses joies, de 1 à 10. Il habite un appartement avec sa mère, dans le dernier immeuble d’un lotissement, près d’un canal, proche des dunes. Dans le logement d’à côté vit une femme séparée avec sa gamine, qu’elle laisse souvent seule toute la journée, parfois même toute la nuit.

Et le film de se transformer alors en suspense crapuleux. Quand Jonathan va-t-il craquer ? Quand va-t-il agresser cette gamine qui, innocemment, ne cesse de l’allumer. Elle se cache dans sa chambre. Elle l’invite à se coucher auprès d’elle dans le lit de sa maison imaginaire. Elle joue dans sa baignoire avec son poisson, son muidhond. Elle lui demande de venir l’endormir dans son lit puisque sa mère est partie…

On tremble pour la gamine, alors que la réalisatrice, Patrice Toye, tremble pour ce garçon qui lutte contre ses pulsions. Il a toute sa sympathie car il vit une tragédie, celle d’être attiré par les petites filles.

Soit, deux films pour le prix d’un, mais ils se nuisent mutuellement. D’un côté, un thriller tellement racoleur qu’il en devient improbable. De l’autre, un drame empathique autour d’un garçon rejeté par toute la société, même sa mère, à cause de ses pulsions. Résultat, un appel maladroit à la compassion, qui dure deux fois plus longtemps.

Muidhond Drame De PatriceToye Scénario PatriceToye, Peter Seynaeve d’après le roman éponyme (La Tanche en français) de Inge Schilperoord Avec Tijmen Govaerts, Ina Geerts, Line Pillet Durée 1h39.