En octobre 2019, Jessica Woodworth et son compagnon, Peter Brosens, (duo découvert avec la trilogie Khadak , Altiplano et La Cinquième Saison ) présentaient au Festival du film de Gand The Barefoot Emperor. La suite directe à The King of the Belgians en 2016, à découvrir sur les écrans ce mercredi. (*)

Si leur film précédent imaginait, façon faux documentaire, la séparation de la Belgique, l’Américaine et le Flamand poursuivent dans la politique-fiction en imaginant l’implosion de l’Union européenne. Après s’être baladé dans un road-movie à travers les Balkans, le roi Nicolas III (Peter Van Den Begin) se retrouve cette fois enfermé sur une île croate, dans un sanatorium installé dans l’ancienne résidence d’été de Tito, tenu par un inquiétant Dr Kroll (Udo Kier). Où le monarque croise la route de la fantasque Lady Liz (Geraldine Chaplin)…

Quand est née l’idée de donner une suite à "The King of the Belgians" ?