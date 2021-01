Cinéma: de l’ère des stars bankables à celle des stars "cliquables" Cinéma Alain Lorfèvre

© Shutterstock

Le choc de 2020 ne marquera pas la fin du cinéma. Mais le septième art vient sans doute d’entamer une transition aussi conséquente que l’arrivée du parlant dans les années 1920, de la télévision dans les foyers après-guerre ou de la vidéo au début des années 1980. Le choc du coronavirus aura consolidé le streaming et la VOD. Les changements d’habitude du public et les adaptations dans la politique des plateformes et des studios américains laisseront des traces. À l’heure des algorithmes, l’année qui débute pourrait être celle du passage d’Hollywood de l’ère des stars bankables à celle des stars "cliquables".