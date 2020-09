Ne retenir d'elle que son rôle d'Emma Peel dansserait lui faire offense. Car Diana Rigg - Dame Diana Rigg - n'est apparue que l'espace de deux saisons au générique de ce feuilleton mythique. Et pourtant, sous ses airs mutins et dans sa manière de tenir tête à John Steed, elle aura marqué plus que les autres actrices (qui la précédèrent et lui succédèrent) les esprits des fans.

Enid Diana Elizabeth Rigg, née à Doncaster le 20 juillet 1938, s'est éteinte à l'âge de 82 ans . "Elle est décédée paisiblement tôt ce matin. Elle était à la maison avec sa famille qui a demandé de l’intimité en cette période difficile”, a déclaré son agent.

© AFP



Outre Chapeau melon et bottes de cuir, Diana Rigg a également été la seule à épouser James Bond - dans Au service secret de sa majesté - et à revenir en grâce auprès d'un nouveau et jeune public grâce à son rôle d'd’Olenna Tyrell dans Game of Thrones.