Comment je suis devenu un super-héros, premier long métrage de Douglas Attal, aurait dû sortir fin 2020. Confinement oblige, la sortie a été longtemps repoussée. Le film ne verra malheureusement pas le grand écran. Il est disponible, dès ce vendredi 9 juillet, sur Netflix, en Belgique comme en France. Quand nous avions rencontré le jeune cinéaste français par Zoom, lors des rencontres Unifrance du cinéma français en janvier dernier, il rêvait pourtant toujours d'une sortie en salles. « Franchement, je crois que j’aurais du mal à imaginer une sortie sur une plateforme. On a vraiment travaillé le film pour le grand écran, avec une bande sonore en Atmos, le film est en Dolby Vision… », confiait-il…

C’est qu’avec Comment je suis devenu un super-héros, Attal signe le premier film de super-héros à la française, adapté du roman homonyme publié en 2007 par Gérald Bronner. « Ce qui me plaisait beaucoup dans le livre, c’était le ton, l’univers, les personnages, commente le cinéaste. Mais j’avais envie de faire un film avec vraiment une touche française. Bien que français, le roman se déroulait à New York. Pour donner cette touche française, il suffisait pas juste de déplacer New York à Paris. Il y avait un travail de fond à faire. J’ai donc changé l’intrigue du livre pour renforcer l’aspect film policier, mais aussi le réalisme du film. J’ai gardé l’idée qu’on est dans une société où les super-héros sont banalisés et le personnage de Benoît Poelvoorde, qui n’a pas beaucoup bougé. Pour le reste j’ai tout changé. Et j’ai rajouté des personnages féminins, qui étaient absents dans le livre… »

© Netflix



Une touche de polar

Pas question en effet pour Douglas Attal de décalquer le Marvel Cinematic Universe à Paris… Comment je suis devenu un super-héros met en scène, façon polar, un lieutenant de police (Pio Marmaï), qui fait appel à deux anciens membres du « Pack », un ex-trio de super-héros (Leïla Bekhti et Benoît Poelvoorde), pour l’aider dans sa lutte contre la « super-criminalité ». « A la lecture du bouquin, je n’imaginais pas avoir un super-héros classique, en cape et collant, perché sur la Tour Eiffel ou Notre-dame. En France, par rapport aux Américains, on a moins d’admiration pour les autorités, pour les héros, comme les pompiers ou les flics… S’il y avait un super-héros en haut d’un monument, les Français le regarderaient en rigolant! Du coup, n'était-ce pas plus intéressant de se dire que les super-héros sont un flic, une travailleuse sociale qui aide des jeunes à s’en sortir et un petit vieux malade chez lui, qui essaye de faire son job de super-héros. J’ai essayé d’humaniser les super-héros. C’est comme ça qu’on a trouvé cette touche française… », explique le jeune réalisateur, qui a été mordu par les super-héros en regardant la série animée Batman des années 1990.

© Netflix

Le cinéma de genre à la française

Si l’on est sans doute encore loin d’une explosion des films de super-héros en France, le premier long métrage de Douglas Attal apporte une nouvelle preuve de la bonne santé du cinéma de genre français, avec notamment la sortie, ce mercredi, de Teddy, un étonnant film de loup-garou avec Anthony Bajon, réalisé par Ludovic et Zoran Boukherma. « Je suis très confiant sur l’avenir du film de genre en France. On appartient à une nouvelle génération, qui a baigné là-dedans. Le film de genre a toujours un peu existé en France mais là, on va faire en sorte qu’il s’implante sur la durée dans le paysage! », lâche Douglas Attal.

Et tant pis pour Martin Scorsese, qui estime que les films de super-héros, ce n’est pas du cinéma. « Un film, c’est du cinéma. Après, il y a des bons et des mauvais films. J’aime bien les Marvel, mais je préfère ce qu’il y avait un peu avant: les Spider-Man de Sam Remi, le deuxième Batman de Tim Burton. En dehors des adaptation, un de mes films préférés, c’est Incassable de M. Night Shyamalan. Je me suis d’ailleurs pas mal inspiré de son travail sur certaines scènes, je lui ai volé quelques petites idées… », avoue le jeune homme.

Côté français, le cinéaste a plutôt lorgné du côté du polar. « J’ai été assez inspiré par L627 de Tavernier, qui est plus un polar social. J’ai regardé pas mal de polars pour trouver la touche française du film. Après, j’adore Le Pacte des loups de Christophe Ganz ou Le Convoyeur de Nicolas Boukhrief… C’est une vraie référence pour moi en termes de genre en France. J'ai aussi adoré Ghostland de Pascal Laugier, qui n'a pas à rougir face à certains réalisateurs américains. J'adore l'horreur aussi. Je réfléchis beaucoup à faire un film entre suspense et horreur... »

Le pilote d'une série télé?

Si Comment je suis devenu un super-héros atterrit finalement sur Netflix, ce n'est peut-être pas si mal. S'il n'a pas les épaules pour s'imposer comme un grand film de cinéma, il jette les base d'un univers super-héroïque à la française atypique, que l'on aimerait retrouver par la suite. Le scène post-générique donne d'ailleurs au film un parfum de pilote de série télé. Douglas Attal pense d'ailleurs déjà à la suite... « Je n’ai pas pensé à une suite en écrivant. La scène de fin est un clin d’oeil aux scènes post-génériques de Marvel, que les gens apprécient. Je ne voulais pas les priver de ça. C’était une manière de tester: est-ce que vous avez envie d’en voir un deuxième? Et j’ai l’impression que les gens s’attachent aux personnages. Maintenant que le film est fini, je commence à y penser. J’ai aussi pensé à une série télé, qui mettrait le focus sur tous les jeunes gens qu’on voit avec le personnage de Leïla Bekhti. J’ai adoré bosser avec ces jeunes acteurs, je voudrais les retrouver... »

© Netflix

Benoît Poelvoorde, l’acteur à l'instinct

Dans Comment je suis devenu un super-héros, Benoît Poelvoorde campe Monté Carlo, ex-membre du « Pack », un ancien trio de super-héros qui a connu son heure de gloire avant de raccrocher la cape. Lequel vit désormais enfermé chez lui, fatigué et malade. Douglas Attal a tout de suite pensé à l’acteur namurois pour le rôle. « C’est un grand acteur, qui sait tout jouer, commente-t-il. Il sait mettre de la tendresse dans la comédie. Il a une mélancolie qui m’intéressait. Il m’a dit oui sans même lire le scénario. Je lui ai juste raconté l’histoire et le personnage et il a compris ce que je voulais faire, le ton du film. Surtout, comme c’est fan de BD, de dessins, je pense que ça lui parlait. Il m’a tout de suite montré des dessins qu’il avait fait quand il était plus jeune, notamment un personnage qu’il avait imaginé, qui était une sorte de Monté Carlo avant l’heure, un super-héros un peu bedonnant, fatigué, déprimé, assis chez lui… »

Pas facile néanmoins de demander à Poelvoorde de jouer devant un écran vert, de lui imposer des contraintes techniques… « Des fois ça coinçait un peu, reconnaît Attal. Mais Benoît, le truc fou qu’il a, c’est que, souvent, il n’a pas besoin d’avoir lu le scénario pour comprendre la scène. Des fois, j’avais l’impression qu’il suffisait qu’il regarde le décor, où étaient placés les autres acteurs et il comprenait. Il n’y avait pas besoin de le diriger. Il a un instinct d’acteur incroyable. C’est fou! »