Dans le luxuriant et pays royal du Zamunda, le nouveau roi Akeem (Eddie Murphy) et son fidèle confident Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une toute nouvelle aventure débridée à travers le monde, en partant de leur grande nation africaine jusqu’au quartier du Queens, à New York, où tout a commencé…

Mis en scène cette fois-ci par Craig Brewer, Un Prince à New York 2 aura mis 33 ans à faire son grand retour avec tambours et trompettes.

À défaut de pouvoir sortir au cinéma (à cause, entre autres, de la pandémie), le film 2 sera disponible le 5 mars 2021 sur Amazon Prime Video. Audience nous a été accordée avec le roi du comique, l’inénarrable, l’inégalable Monsieur Murphy…

À titre personnel, vous aviez déjà mis les pieds sur le continent africain ?