L’interprète connu jusqu’ici sous le nom de Ellen Page a annoncé qu’il est trans et qu’il s’appelle désormais Elliot Page.

Sous son identité de Ellen Page, il était apparu dans le thriller Hard Candy en 2005, puis avait acquis la notoriété pour son rôle dans Juno (2007) de Jason Reitman. Dans cette comédie douce-amère, une adolescente de seize ans, enceinte, refuse d’avorter et tente de faire adopter son enfant à naître. Succès international, le film avait remporté l’oscar du scénario original (écrit par Diablo Cody) et valu à Page une nomination pour l’oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal. Page est ensuite apparu dans le rôle de Kitty Pride dans deux des films de la saga super-héroïque X-Men.

Marié depuis 2018 à la danseuse et chorégraphe Emma Portner, Elliot Page a rendu publique son homosexualité en 2014, deux ans après que le réalisateur Brett Ratner l’a révélée – contre sa volonté – durant le tournage de X-Men : The Last Stand.

Âgé de 33 ans, Elliot Page déclare “sa chance” d’annoncer son nouveau genre et d’avoir atteint cette étape dans sa vie. Mais il précise que, si sa joie “est réelle, elle est aussi fragile”, avouant être “effrayé” : “J’ai peur de l’intrusion, de la haine, des “blagues” et de la violence”.

L’acteur dénonce dans la foulée les politiciens “transphobes” et “ceux qui, fort de tribunes de masse, continuent de propager l’hostilité [à l’égard des communautés LGBTQI]” : “vous avez du sang sur les mains” écrit-il, faisant notamment référence aux quarante individus trans assassinés en 2020 et aux 40 % d’adultes trans qui ont fait une tentative de suicide. Il dénonce encore l’obstruction aux soins de santé pour les trans dans certains États.

Elliot Page conclut son communiqué en affirmant son soutien à “toutes les personnes trans qui subissent le harcèlement, des abus ou des menaces chaque jour”.

L’acteur interprète pour l’instant Vanya Hargreeves dans la série The Umbrella Academy, produite par Netflix. La plateforme a annoncé que son personnage ne devrait pas changer de genre. Son nom a été changé sur la page d’accueil de la série dès mercredi matin (mais pas encore au générique des épisodes). De même, IMBD, base de données de référence du cinéma américain, a déjà modifié le prénom de l’interprète sur les pages de toutes ses œuvres.