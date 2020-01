Un premier film tunisien touchant sur une femme déchirée entre son mari et son amant.

En instance de divorce, Noura (Hend Sabri) est une femme heureuse, car amoureuse. Pas facile, pourtant, d’élever seule ses trois enfants dans un quartier défavorisé de Tunis, alors que son mari Jamel (Lotfi Abdelli), petit truand multirécidiviste, est en prison. Mais elle peut au moins compter sur le soutien de Lassad (Hakim Boumsaoudi), un garagiste dont elle est follement éprise et avec lequel elle espère bien refaire sa vie d’ici quelques jours, quand sera enfin prononcé son divorce. Malheureusement, contre toute attente, Jamel, qui n’est au courant de rien, sort de prison plus tôt que prévu et revient s’installer à la maison comme si de rien n’était, avec sa femme et ses enfants…

Autrice en 2012 de C’était mieux demain , documentaire remarqué sur la Révolution tunisienne, Hinde Boujemaa signe ici son premier long métrage de fiction (si l’on excepte un film expérimental, Une part d’elle , en 2016). À travers ce drame intimiste sous forme de triangle amoureux, la cinéaste belgo-tunisienne aborde une question prégnante dans la société tunisienne, celle de l’adultère.

Pénaliser l’amour

Si la législation tunisienne est l’une des plus avancées du monde arabe sur les droits de la femme (notamment sur le divorce, autorisé depuis des dizaines d’années), l’adultère, qu’il soit commis par le mari ou par l’épouse, reste passible d’une peine de 5 ans de prison et d’une amende de 500 dinars. C’est cette loi qui sert de toile de fond à la tragédie intime de Noura rêve , qui propose un très beau portrait de femme.

Incarnée par la grande actrice tunisienne Hend Sabri (découverte dans Poupées d’argile de Nouri Bouzid en 1996, avant de devenir une star en Égypte), Noura est une femme ordinaire. Forte, moderne, elle rêve modestement de pouvoir vivre avec l’homme qu’elle aime et quitter un homme malhonnête et violent, même si c’est le père de ses trois enfants… Mais rien n’est simple pour une femme en Tunisie, qui doit non seulement craindre l’intervention de la justice mais surtout faire face au regard inquisiteur de la société traditionnelle sur son choix.

Mis en scène avec sobriété, réussissant à créer une vraie tension, Noura rêve est un drame d’une grande justesse, qui observe la société tunisienne avec finesse, à hauteur de femme.

Noura rêve Drame féminin De Hinde Boujemaa Scénario Hinde Boujemaa Photographie Martin Rit Montage Julien Mizac Avec Hend Sabri, Lotfi Abdelli, Hakim Boumsaoudi… Durée 1h32.