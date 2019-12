Cinéma European Film Awards 2019: Olivia Colman décroche l'award de la meilleure actrice Belga

La Britanique Olivia Colman a remporté samedi soir l'award de la meilleure actrice pour son interprétation de la reine Anne de Grande-Bretagne et d'Irlande dans le film "La Favorite", long métrage qui lui avait valu un Oscar dans la même section en février. Au cours de la cérémonie, "La Favorite" du Grec Yórgos Lánthimos s'est également distingué dans les catégories "Meilleur réalisateur", "Photographie", "Montage", "Costumes" et "Coiffure/maquillages". Il peut encore espérer être sacré "Meilleur film européen" et "Meilleure comédie", ces prix devant être remis plus tard dans la soirée.