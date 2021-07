Charlotte (Tamara Lawrance) et Ben (Edward Holcroft) forment un jeune couple heureux prêt à s’envoler pour l’Australie. Une décision qui passe mal auprès de Margaret (Fiona Shaw), la richissime et très stricte mère de Ben, qui vit dans un grand manoir avec Thomas (Jack Lowden), le fils d’un de ses ex-maris. À la mort subite de Ben, Charlotte est prise en charge par Margaret et Thomas. Le jeune homme est aux petits soins pour elle : il lui fait à manger, l’emmène à ses rendez-vous gynécologiques, pense à la déco de la nursery… Mais rapidement, Charlotte se sent prisonnière de cette étrange sollicitude…

Une jeune femme noire tombant sous la coupe d’une riche famille blanche… Difficile de ne pas faire le parallèle avec le formidable Get Out en 2017. Mais n’est pas Jordan Peele qui veut… Car tout sonne creux dans Family Ties, qui n’aborde pas le sujet du racisme, pas plus qu’il ne propose de véritable critique de la société britannique. Tout juste Joe Marcantonio se contente-il de grossir le trait pour pervertir les valeurs familiales traditionnelles. Le problème, c’est que, sans thématiques profondes à explorer, les motivations des personnages apparaissent purement gratuites. Hormis une vague envie de recomposition familiale, ce Thomas cherchant visiblement à prendre la place de son "frère" disparu. Que ce soit auprès de la jeune femme enceinte ou de la marâtre autoritaire qui lui sert de mère de substitution.

C’est dommage car Marcantonio parvient pourtant à instiller un vrai parfum de mystère au début de son premier long métrage. Mais, là encore, il finit rapidement par se montrer maladroit, convoquant des références gothiques un peu faciles (corneilles noires inquiétantes…), qui tendent à déplacer inutilement le film vers le fantastique…

Family Ties / Kindred Thriller De Joe Marcantonio Scénario Joe Marcantonio & Jason McColgan Avec Tamara Lawrance, Fiona Shaw, Jack Lowden… Durée 1h41.