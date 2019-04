Le film "Le Jeune Ahmed" de Luc et Jean-Pierre Dardenne, autour de la radicalisation, sera présenté en compétition, a dévoilé jeudi Thierry Frémaux, délégué général de l'événement. Le long métrage sortira en salles le 22 mai prochain. Le film s'intéresse au destin d'Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

Les frères Dardenne tenteront de décrocher la Palme d'Or face à Pedro Almodovar, Arnaud Desplechin, Ken Loach ou encore Terrence Malick.

Habitués des marches, les deux cinéastes ont déjà obtenu deux Palmes d'Or pour "Rosetta" et "L'Enfant".

A noter que la coproduction belge "Sibyl" de la Française Justine Triet, qui met entre autres en scène Virginie Efira, sera également en compétition. Le long métrage, qui réunit également à l'écran Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Niels Schneider et Sandra Hüller, est centré sur Sibyl, une romancière reconvertie en psychanalyste. Poussée par le désir d'écrire à nouveau, elle se résout à quitter la majorité de ses patients. Alors qu'elle manque d'inspiration, une jeune femme la contacte et la supplie de la recevoir. Le film est coproduit par la société belge Scope Pictures.

Le Festival de Cannes se tiendra du 14 au 25 mai dans la ville côtière française.





La liste des 19 films en compétition:

A noter que Le nouvel opus de Quentin Tarantino, "Once Upon A Time In Hollywood" avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, "n'est pas prêt", ont indiqué les organisateurs, même s'il n'est pas exclu qu'il rejoigne par la suite la compétition.

- "The Dead Don't Die" de Jim Jarmusch (Etats-Unis), en ouverture

- "Douleur et gloire" (Dolor y Gloria) de Pedro Almodovar (Espagne)

- "Le traître" ("Il Traditore") de Marco Bellocchio (Italie)

- "The Wild Goose Lake" ("Nan fang che zhan de ju hui") de Diao Yinan (Chine)

- "Parasite" ("Gisaengchung") de Bong Joon Ho (Corée du Sud)

- "Le jeune Ahmed" de Jean-Pierre & Luc Dardenne (Belgique)

- "Roubaix, une lumière" d'Arnaud Desplechin (France)

- "Atlantique" de Mati Diop (France/Sénégal), premier long-métrage

- "Matthias et Maxime" de Xavier Dolan (Canada)

- "Little Joe" de Jessica Hausner (Autriche)

- "Sorry we missed you" de Ken Loach (Grande-Bretagne)

- "Les misérables" de Ladj Ly (France), premier long-métrage

- "Une vie cachée" ("A hidden life") de Terrence Malick (Etats-Unis)

- "Bacurau" de Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles (Brésil)

- "La Gomera" de Corneliu Porumboiu (Roumanie)

- "Frankie" d'Ira Sachs (Etats-Unis)

- "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma (France)

- "It must be heaven" du Palestinien Elia Suleiman

- "Sibyl" de Justine Triet (France)