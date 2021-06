"Rien à foutre", premier long métrage d'Emmanuel Marre et Julie Lecoustre, a été sélectionné à la Semaine de la critique, annonce lundi Wallonie Bruxelles Images dans un communiqué. La section parallèle du Festival de Cannes se consacre à la découverte des jeunes talents, en mettant à l'honneur des premiers et deuxièmes films. Produit par la société Wrong Men, avec le soutien du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le film suit Cassandre, 26 ans, hôtesse de l'air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder "Carpe Diem". Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Jusqu'à ce qu'un incident de parcours ne l'oblige à se reconnecter au monde.

Le rôle de Cassandre est interprété par l'actrice Adèle Exarchopoulos (La Vie d'Adèle, Mandibules). À ses côtés se trouvent notamment Alexandre Perrier et la jeune comédienne belge Mara Taquin (Hors normes, Ennemi public).

Emmanuel Marre, ancien étudiant de l'Institut des arts de diffusion (IAD), a réalisé plusieurs courts et moyens métrages qui ont connu de très belles carrières en festival ces dernières années : "Le Petit chevalier" (2011), "Le Film de l'été" (2017) et surtout "D'un château l'autre" qui a remporté le Pardino d'or du meilleur court métrage au Festival de Locarno en 2018, rappelle Wallonie Bruxelles Images.

Son passage au long métrage se fait en binôme, avec Julie Lecoustre, le scénario et la réalisation étant signés à quatre mains, souligne l'agence officielle pour la promotion de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'étranger, précisant que Julie Lecoustre avait également coécrit "D'un château l'autre".

Le Festival de Cannes, annulé l'an dernier en raison de la pandémie et habituellement organisé en mai, se déroulera exceptionnellement du 6 au 17 juillet. Il s'agit de sa 74e édition.