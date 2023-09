Le nouveau film d’Hayao Miyazaki et “Un silence” de Joachim Lafosse dans une sélection de haut vol au Festival de San Sebastian 2023

Le Festival de San Sebastian, ce n’est ni Cannes, ni Venise, donc. Cela n’empêche pas une sélection de haut vol de quelque 160 longs métrages – dont 63 premiers et seconds films. L’événementiel prime dès ce 22 septembre avec, en ouverture du festival, avec Le Garçon et le Héron, le dernier film d’animation du célèbre réalisateur japonais Hayao Miyazaki, présenté pour la première fois en Europe.

"Un silence" de Joachim Lafosse, avec Daniel Auteuil et Emmanuelle Devos. ©O'Brother

Le Japon à l’honneur

Le Garçon et le Héron est le premier film en dix ans – et probablement le dernier – du réalisateur du Voyage de Chihiro (2001), récompensé par l’Oscar du meilleur film d’animation.

Miyazaki, 82 ans, a fondé le studio Ghibli en 1985 avec le réalisateur Isao Takahata, décédé en 2018. Il a réalisé une douzaine de longs-métrages, parmi lesquels Princesse Mononoké, Mon voisin Totoro, Ponyo sur la falaise ou encore Le Vent se lève.

Le Japon est particulièrement à l’honneur avec, aussi, une rétrospective consacrée au réalisateur Hiroshi Teshigahara (1927-2001), auteur notamment de La Femme des sables, prix spécial du jury au festival de Cannes de 1964.

Réalisateurs emblématiques

D’autres réalisateurs emblématiques sont au rendez-vous : Wim Wenders (Perfect Days), Hirokazu Kore-Eda (Monster), Aki Kaurismaki (Les Feuilles mortes) et, même, à titre posthume, Jean-Luc Godard (Film annonce du film qui n’existera jamais : “Drôles de guerres”).

On y retrouve aussi dans la sélection les Français Robin Campillo (L’Île rouge), Thomas Lilti (Un métier sérieux), Justine Triet (Anatomie d’une chute) et Xavier Legrand (Le Successeur).

Très attendu, aussi, The Zone of Interest, nouveau film de Jonathan Glazer (auteur de l’intrigant Under the Skin), s’annonce potentiellement polémique : chronique de la vie de famille de Rudolf Höss du commandant de camp d’extermination d’Auschwitz.

Le festival rendra hommage à Javier Bardem, avec un prix honorifique. L’acteur espagnol ne sera pas présent, en raison de la grève des acteurs hollywoodiens.