Le peut-être futur nouveau James Bond sur le tapis rouge du Festival de San Sebastian 2023, et son prénom est vraiment James…

Il sera au Festival de San Sebastian, qui s’ouvre ce 22 septembre, à l’affiche du film Ex-Husbands, de l’Américain Noah Pritzker. Les clauses de l’interview que nous avons sollicitée avec James Norton ne confirment rien mais alimentent les spéculations : “Vous devez demander approbation finale avant de publier votre article. Aucun élément de votre interview ne doit être diffusé avant la sortie [de Ex-Husbands sur votre territoire].”

À lire aussi

Près de deux ans après la sortie en salles de Mourir peut attendre, le dernier 007 de Daniel Craig, il semble en effet urgent de désigner celui qui aura la lourde et passionnante tâche de lui succéder – et qui sera désormais au Service Secret de Sa Majesté Charles.

Encore cité comme 007 potentiel par la presse britannique début de l’année, James Norton s’est fait connaître dans la série à succès Guerre et Paix et dans Grantchester. Il a le profil idéal : élégant, charismatique et un âge qui peut laisser augurer d’une carrière assez conséquente dans le rôle. On parie qu’il ne confirmera ni n’infirmera rien à San Sebastian. Mais c’est peut-être la dernière fois qu’on le rencontrera paisiblement.