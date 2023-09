Nous avons vu “Le garçon et le héron”, le nouveau film de Hayao Miyazaki. Le père de Totoro signe son film le plus personnel. Trop ?

À lire aussi

Seul absent notable : le maître lui-même. Le réalisateur du mythique Mon Voisin Totoro (1988), âgé de 82 ans, ne voyage plus. Ajoutez à cela une absence complète de campagne promotionnelle classique et d’entretiens, même au Japon, où le film est sorti le 14 juillet, pour comprendre l’intensité de l’attente.

Le film ne déçoit pas. Mais il n’en laisse pas moins le spectateur perplexe et confronté aux questions. En termes visuels et d’imaginaire, c’est un condensé absolu de l’univers de Miyazaki. Un point d’orgue et un complément, aussi, à Le Vent se lève (2014), alors annoncé comme son dernier film. Le réalisateur avait annoncé sa retraite et démantelé le studio Ghibli, qu’il a cofondé en 1985 avec le réalisateur Isao Takahata, décédé en 2018.

Le Vent se lève, inspiré de la vie de Jiro Horikoshi, le concepteur des chasseurs bombardiers Zéros, fer de lance de la marine impériale japonaise pendant la Guerre du Pacifique, évoquait son père, qui avait œuvré dans les usines Mitsubuchi.

Ouverture tragique et intense

Le Garçon et le Héron se tourne vers la mère. En quelques plans intenses, au graphisme presque avant-gardiste, Miyazaki nous conte la disparition de celle de son jeune héros, Mahito. Elle meurt dans un incendie, manifestement provoqué par un bombardement. (En juillet 1945, à l’âge de cinq ans, Miyazaki a été témoin de l’incendie de la ville d’Utsunomiya, bombardée : cette séquence en porte manifestement le souvenir.)

Mahito et son père partent vivre à la campagne, dans la maison de la tante maternelle de l’adolescent. Elle réside à côté d’un temple bouddhiste, dans une maison d’architecture européenne. Des vieilles servantes facétieuses veillent sur le garçon. (Elles sont sept, comme les nains de Disney.)

Mahito s’adapte difficilement à son nouvel environnement, hanté par la mort de sa mère. Un héron le taquine, le harcèle. Lui parle, bientôt, alors que sortent de son bec une bouche dentée et un nez de troll… Mahito pourchasse la créature qui l’emmène dans le monde des ombres sur les traces de sa mère…

Trame débridée

La suite est frénétique et dense. Miyazaki n’a jamais succombé aux structures classiques de la dramaturgie – les fameux trois actes qui scandent trop de films soumis aux prétendues règles du “parfait” scénario. Le récit suit une trame débridée. On se perd parfois dans cet univers dantesque. Mais on reste en admiration devant la maîtrise et la puissance visuelle de l'animation de Miyazaki.

Le film pourrait s’intituler Le Voyage de Mahito en écho au Voyage de Chihiro (2001), plus grand succès public de Miyazaki, récompensé par l’Oscar du film d’animation. On retrouve plusieurs motifs de son univers : le yokai ambigu (les esprits du folklore animiste nippon, mi-démon mi-protecteur), le tunnel qui mène au monde parallèle, une quête destinée à rétablir l’équilibre, des petites créatures kawai (adorables en japonais), les warawara.

Deuil impossible

L’enjeu est cette fois-ci exclusivement personnel (le deuil impossible de Mahito). Chihiro, Totoro, Princesse Mononoké (1997), Le Château ambulant (2004), Ponyo sur la falaise (2008) étaient des voyages initiatiques à caractère plus universel derrière leurs spécificités nippones, le voyage initiatique. Il s’agissait à chaque fois de rétablir un équilibre en croyances traditionnelles, nature et modernité.

Le Vent se lève avait déstabilisé le public par la disparition de l’imaginaire du réalisateur. Logique : la figure du père obsessionnel, incarné par Jiro Horikoshi, était l’antithèse de cette spiritualité.

Le Garçon et le Héron renoue avec la fantaisie. Nous sommes dans l’esprit de Mahito/Hayao. Le Hayao de cinq ans comme celui octogénaire. Mahito croise un vieux sage, présenté comme un parent. Est-ce vraiment un ancêtre ? Ou la vieille âme que porte déjà en lui Mahito ? Miyazaki se cache sans doute un peu derrière cette figure.

Hommage à la mère

Pour passer dans le monde des esprits – quintessence de l’univers miyazakien – Mahito traverse un sous-terrain bordé de bibliothèques. La métaphore semble patente : les livres ouvrent sur l’imaginaire.

Mahito hérite de sa mère le livre Kimitachi wa do ikiru ka (best-seller de Genzaburo Yoshino, célèbre au Japon) qui donne son titre original au film. “Merci, Maman…” susurre le vénérable réalisateur au moment de passer le témoin (Makoto Shinkai, son héritier spirituel, vient de signer un film à la trame très proche.)

Les femmes et jeunes filles chez Miyazaki, de Nausicaa à Ponyo, sont toujours les gardiennes des lieux primordiaux. Le Garçon et le Héron s'avère un hommage à la muse de son œuvre, la mère disparue.

Le Garçon et le Héron/Kimitachi wa do ikiru ka De et écrit par Hayao Miyazaki. 2h04. Pas encore de date de sortie en Belgique