Le Korean Film Festival célèbre les vingt ans de la Nouvelle Vague coréenne avec “Old Boy” et “Memories of Murder”

Trois films charnières

C’est, aussi, une édition anniversaire pour le cinéma coréen. Tout le monde connaît, aujourd’hui, la création audiovisuelle coréenne. Parasite (2019) de Bong Joon-ho, Palme d’or cannoise et quadruple oscarisés, a définitivement placé la péninsule sur la carte mondiale du cinéma. La série Squid Game (2021) sur Netflix a prolongé cette tendance.

C’est en 2003 que la Nouvelle Vague coréenne a entamé sa déferlante. Cette année-là, trois films ont marqué les rétines des cinéphiles du monde entier.

Old Boy de Park Chan-wook, qui a obtenu le Grand prix du jury lors du Festival de Cannes l’année suivante. Bong Joon-ho s’est distingué, déjà, avec son deuxième long métrage, Memories of Murder, récit captivant de la traque d’un terrible violeur et tueur en série, d’après une authentique affaire criminelle.

Enfin, la comédie de science-fiction Save the Green Planet ! de Jang Joon-hwan a démontré la capacité des auteurs coréens à s’approprier le cinéma de genre pour aborder des thématiques sociétales. Ce dernier film a décroché le Corbeau d’or au Festival du film fantastique de Bruxelles.

Ces trois œuvres sont reprogrammées au Korean Film Festival à partir de ce 29 septembre. Le cinéma Galeries présente en outre une exposition consacrée à Oldboy. Elle remet en perspective la rupture que ce film et d’autres ont marquée.

Les inédits

À côté de ces œuvres charnières, le Korean Film Festival présente au Galeries une sélection d'inédits qui ont fait l’actualité en Corée au cours de l’année écoulée.

6/45 de Park Gyu-tae (29/09, 19h) : Un militaire sud-coréen reçoit un billet de loterie gagnant. Le ticket traverse accidentellement la Ligne de Démarcation Militaire et est ramassé par un soldat nord-coréen. Depuis JSA (2000) de Park Chan-wook, les films “transfrontaliers” sont un sous-genre du cinéma coréen, mâtinés d’autre genre : guerre, action, thriller. Celui-ci est annoncé comme une comédie.

One Day Off de Lee Jong-pil (30/09 à 18h) : Une tranche de vie coréenne à travers la déambulation d’une jeune femme qui s’échappe de Séoul. L’occasion pour le spectateur d’une visite guidée au Pays du Matin Calme.

Seire de Park Kang (01/10, 21 h) : En Corée, Seire désigne la période de vingt et un jours au cours de laquelle les gens, pour protéger un nouveau-né de la malchance, sont censés éviter de se rendre à une veillée funèbre lorsque sa famille a un bébé de moins de trois semaines. Woo-jin n’y croit pas et se rend aux funérailles de son ex-petite amie. Peu après, son nouveau-né tombe malade… Un film qui s’inscrit dans la prolifique veine fantastico-horrifique coréenne.

The Night Owl d’An Tae-jin (03/01, 18h30) : À l’époque Joseon, Kyeong-soo est un acupuncteur aveugle. Incapable de voir quoi que ce soit pendant la journée, il a bizarrement la capacité de voir la nuit. Un soir, Kyeong-soo, il est témoin de la mort du prince héritier. Il se retrouve au cœur d’une conspiration. Ce thriller historique s’inspire du mystérieux empoisonnement du prince Sohyeon, en 1645. Ce thriller historique, grand succès public en Corée, a remporté les prix du meilleur film et du meilleur nouveau réalisateur aux BaekSang Arts Awards (les Oscars coréens) cette année.

Kim Min-young of the Report Card de Lee Jae-eun et Lim Ji-sun (04/01, à 18h) : On ne badine pas avec ses études en Corée du Sud. Ce film interroge la pérennité des liens d’amitié entre trois lycéennes en regard de la pression liée à l’excellence. Ce premier long métrage pour les deux cinéastes s’inscrit dans le courant réaliste du cinéma coréen.

Infos et programme : Kffbelgium.com