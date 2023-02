Le jury de Kristen Stewart ouvre la Berlinale: “Si vous voulez défendre la liberté, il faut défendre le cinéma”

Mais l’ex-star de Twilight, reconvertie égérie du cinéma d’auteur européen, est une recrue de choix pour un Festival de Berlin qui veut allier glamour et exigence artistique. “Ce festival en particulier est confrontant et politique, n’a pas manqué de souligner la présidente. Il est primordial de ne pas être préformatés, d’être ouverts à la diversité et à la nouveauté. Nous allons découvrir des choses qui nous secouent, auxquelles nous ne sommes pas préparés.”

Trouver le film qui sort du lot

Après une édition 2022 à “format réduit” pour cause de restrictions sanitaires et une cuvée 2021 en distanciel, la 73e Berlinale retrouve cette année les plaisirs de la salle à pleine jauge, du 16 au 26 février. Signe de cette reprise, 19 films sont soumis à l’appréciation du jury de Kristen Stewart. “Il faut trouver le film qui sort du lot” a donné comme ligne directrice la présidente qui se réjouit de l’exercice, qui la changera de la promo des films. “C’est une conversation différente de se regrouper avec un tel aréopage pour discuter de films. Nous avons l’opportunité de mettre en évidence de belles œuvres dans une période où l’art est résistance.”

Sous l’égide de son directeur artistique, Carlo Chatrian, la Berlinale s’annonce pointue dans sa compétition tout en célébrant une certaine histoire du cinéma, et celle d’un festival, trait d’union entre les deux Europe depuis sa fondation. Si lieu de rencontre la Berlinale devait rester, il n’en sera rien en regard des nouvelles géopolitiques : point de regard russe autorisé sur le nouveau conflit qui ébranle l’Europe, malgré un focus de soutien à l’Ukraine.

Géopolitique, cinéma et glamour avec les deux stars du jury de la 73e Berlinale : Golshifteh Farahani et Kristen Stewart. ©(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

”L’art est vital comme l’oxygène”

”Je suis venue en 2009 [à l’affiche d’About Elly d’Asghar Farhadi]” a rappelé l’autre star du jury, Golshifteh Farahani. “Berlin est une ville symbole. Elle a abattu le Mur pour la liberté. Nous avons le sentiment que le monde se désintègre”, a-t-elle constaté, en allusion aux manifestations en Iran et au tremblement de terre qui a ravagé la Turquie et la Syrie. “L’art dans une dictature comme l’Iran n’est pas seulement un concept intellectuel ou philosophique, il est vital comme l’oxygène” a-t-elle plaidé.

”Être un artiste, c’est se mettre en danger. Pour moi être ici cette année est important pour célébrer le cinéma et la liberté. C’est que j’aime à Berlin, en France, dans un monde où on surconsomme des films et des séries : on peut encore voir de bons films et parler au sein d’un jury d’art, de cinéma.” L’actrice aurait aussi bien pu brandir à la salle, conquise, un panneau “Applaudissez”. “Si vous voulez vous battre pour la liberté, il faut défendre le cinéma” a renchéri Johnnie To, pas moins bien accueilli…

Ode au cinéma rerouvé : "The Fabelmans" de Steven Spielberg. ©Amblin

L’Ukraine à l’honneur

Cette défense des salles obscures se retrouve dans The Fabelmans de Steven Spielberg, qui est sans conteste LA star de la Berlinale. Son nouveau film (qui sort le 22 février en Belgique) n’est pas en compétition mais fera l’objet d’un gala à l’occasion de la remise d’un Ours d’honneur au prestigieux réalisateur hollywoodien. Le film, autobiographie de ses années de jeunesse à peine déguisée, est une célébration du cinéma comme vocation mais aussi comme révélateur (des secrets d’une famille) et, littéralement, écran contre les peurs. Un propos pertinent qui s’ouvre d’ailleurs par une somptueuse scène de communion collective dans une salle de cinéma.

En complément des origines du cinéma de l’entertainer absolu, un autre Américain vient à Berlin en prise directe avec l’actualité des douze derniers mois. Sean Penn présentera samedi 18 février hors compétition Superpower, son documentaire conçu avec Aaron Kaufman sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, survenue il y a tout juste un an. Les deux réalisateurs étaient à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky le jour même du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022. La Berlinale consacre au cinéma ukrainien et aux images filmées du conflit plusieurs séances spéciales. Mais sans regard russe, faut-il souligner.

Sean Penn et Volodymyr Zelensky dans "Superpower". ©THE PEOPLE’S SERVANT, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

La révélation des Dardenne

Côté belge, on relève surtout la présence la nouvelle révélation de Tori et Lokita des frères Dardenne. La Belge Joely Mbundu fait partie des dix talents émergents retenus dans l’édition 2023 de European Shooting Stars. Du 17 au 20 février, elle et ses pairs seront présentés à la presse internationale, à l’industrie et au public dans le cadre d’un programme exclusif, couronné par la remise des European Shooting Stars le 20 février au Berlinale Palast.

Plusieurs coproductions sont présentées dans les différentes sections de la Berlinale. Le film allemand Someday We’ll Tell Each Other Everything d’Emily Atef concourra pour l’Ours d’Or. Dans les autres sections, on retient la présence de Here de Bas Devos produit par Quetzalcoatl, de Le Paradis de Zeno Graton produit par Tarantula Belgique et de La Bête dans la jungle de Patric Chiha coproduit par Frakas Productions.