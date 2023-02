Le rêve continue pour Joely Mbundu, la Lokita des Dardenne, à la Berlinale 2023

Mais la consécration de cette 73e Berlinale est la présence la révélation de Tori et Lokita des frères Dardenne. La Belge Joely Mbundu fait partie des dix talents émergents récompensés, comme chaque année depuis 1998, lors des Shooting Stars Awards. En 25 ans, on y a vu passer, entre autres, Jérémie Renier, Matthias Schoenaerts, Cécile de France ou Lubna Azabal.

À lire aussi

Âgée de 18 ans, Joely Mbundu est la cadette de la promotion 2023. Malgré son jeune âge, elle évolue comme un poisson dans l’eau parmi ses homologues allemand, suédois, hollandais ou italien. Sur la photo de famille de sa "promo", à Berlin, elle occupe le centre.

La Turco-Suédoise, Gizem Erdoan (vue dans les séries Kalifat et Playlist), actrice déjà forte d’une solide expérience sur scène ou au cinéma, est élogieuse sur sa jeune homologue belge. Loin du poids porté par Lokita dans le film des Dardenne, la native de Ganshoren s’affiche souriante, drôle, volubile et forte d’une joie de vivre communicative. L’occasion de faire le point sur la formidable année qu’elle a vécu depuis la révélation au Festival de Cannes 2022.

Joely Mbundu (au centre) avec ses pairs Shooting Stars, à Berlin. ©Harald Fuhr / Shooting Stars

Retour à la réalité

”Ça a été le retour à la réalité !” lâche-t-elle dans un rire. “Je devais finir l’école secondaire. Mais je suis contente d’avoir vécu cette expérience et de poursuivre ici. J’attendais beaucoup aussi d’avoir un agent artistique qui puisse m’aider à trouver des rôles.” Cela s’est fait grâce à une rencontre au festival de Telluride, une référence aux États-Unis. “J’ai participé à un panel avec Léa Seydoux et Audrey Diwan. C’était un peu du networking” dit la jeune femme qui a déjà intégré avec naturel le jargon anglophone en vigueur dans le milieu. Quelques instants avant notre rencontre, elle accordait un entretien à une télévision européenne dans un anglais fluide.

À Telluride, Joely Mbundu a vécu une rencontre marquante : “Cate Blanchett est venu me parler !” dit-elle encore toute surprise de l’attention de la star à son égard. “J’avais accepté de participer à un panel sans savoir à quoi je m’exposais. Je me suis retrouvée à une espèce de débat autour d’une table avec Mia Hansen-Love, Michelle Yeoh, Mark Rylance, Barry Jenkins… Je n’étais pas vraiment préparée à ça. J’étais en panique totale. Et voilà qu’elle arrive et se présente très naturellement : “Bonjour, je suis Cate”. Elle me dit qu’elle a lu plein de choses sur le film, qu’elle voudrait le voir,… C’était comme si je parlais à ma sœur, mais c’était Cate Blanchett devant moi, alors que cinq minutes avant, j’étais à l’hôtel. Je ressentais zéro distance. C’était très humain.”

Comme la famille

Le rapport est le même avec les Dardenne, qui veillent sur leur protégée et lui prodiguent des conseils face à un milieu qui peut être hostile ou provoquer le vertige. “Ils m’en donnent tout le temps. Avec eux, c’est une porte ouverte. On n’a plus vraiment cette relation de réalisateurs à actrice. Ils m’ont vraiment pris sous leur aile dans le sens où ils croient en moi. C’est comme s’ils me disaient : ne t’inquiète pas, tu vas le faire. On sort de temps en temps, on se revoit un petit message et c’est vraiment comme de la famille. C’est surtout quand nous nous voyons qu’ils vont me donner des conseils. Je trouve que les moments qu’on passe ensemble sont vraiment fantastiques parce que j’apprends tellement d’eux et ils me font vraiment participer à la conversation. Durant la promotion du film, à Londres, à Amsterdam, j’étais vraiment impliquée dans les échanges. Et ça, ça fait du bien pour quelqu’un qui est jeune comme moi. Même si on a une différence d’âge, c’est comme si on était des amis. Ils sont, je ne dirais pas nobles, mais bienveillants.”

À l’écouter, à échanger avec la comédienne en devenir, on comprend qu’elle a la tête sur les épaules. Qu’elle sait ce qu’elle veut et, aussi, ce qu’elle ne veut pas. “Je n’ai pas envie de rentrer dans une case. Je sais qu’il peut y avoir de belles histoires à raconter, justifiées par ma couleur de peau, mes origines, comme Tori et Lokita. Mais j’essaie vraiment d’éviter de faire des films que pour faire des films. J’espère que je ne serai pas connue pour jouer la fille noire ou jolie. J’espère que les gens me verront pour ce que je suis, ce que je suis capable de faire.”

Dans l’immédiat, alors que son avenir, s’il est prometteur, reste incertain, Joely Mbundu l’aborde avec confiance mais aussi lucidité : “Je profite de l’instant présent” répète-t-elle à plusieurs reprises. “Tout pourrait s’arrêter de demain. Mais je ne veux pas y penser.” D’ailleurs, elle nous dit “à bientôt”, se lève et dans son sourire plein de joie, s’en va rejoindre ses nouveaux amis Shooting Stars. Pour eux, la fête ne fait que commencer.