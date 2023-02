Avec “Suzume” de Makoto Shinkai, l’animation japonaise revient par la grande porte à la Berlinale

À lire aussi

Coïncidence ? Dans le premier quart d’heure de Suzume, alors que survient un phénomène extraordinaire, un hélicoptère d’une télévision nommée Miyazaki Broadcasting survole les lieux. On est tenté d’y voir un clin d’œil – même s’il existe effectivement une localité nommée Miyazaki sur l’île de Kyushu où se déroule le début du film.

Portes sur l’au-delà

Suzume, l’héroïne de 17 ans, comme sa lointaine cousine Chihiro, découvre au cœur d’une station thermale abandonnée une porte sur l’Au-Delà, un univers parallèle d’où surgissent des créatures qui provoquent les séismes et cataclysmes qui ravagent régulièrement le Japon. Des “gardiens” doivent veiller à fermer ses portes lorsqu’elles se rouvrent. C’est le rôle de Souma, joli garçon ténébreux que Suzume a croisé dans sa localité. Lorsqu’un facétieux kami – ou esprit – incarné sous la forme d’un chaton mignon emprisonne Souma dans une chaise, Suzume doit l’aider dans sa mission.

”Ma création a complètement changé depuis l’accident nucléaire de Fukushima en 2011” disait le réalisateur, au moment de la sortie de son cinquième long métrage, le conte écologique Les Enfants du temps (2020).

Il aborde la catastrophe frontalement dans Suzume. Son héroïne a un lien direct avec le séisme de 2011 dit du Tōhoku, qui a provoqué le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima. Le récit la ramène d’ailleurs sur les lieux même de la catastrophe, tout en évoquant d’autres grands cataclysmes historiques du Japon (comme le Grand Tremblement de Terre du Kantô, au bilan estimé de cent mille morts et disparus, dont on commémore cette année le centenaire).

Une chaise animée et un chat qui parle

L’idée est à la fois audacieuse et poétique. Car, avec Suzume et ses singuliers compagnons de voyage – une chaise habitée par un esprit (animée, donc) et un chaton qui parle (kawai et facétieux à la fois) – le réalisateur offre un périple épique où il est, aussi, question de deuil et de résilience. Le fait que les portes soient situées dans des lieux de villégiature en ruines, offre un sous-texte sur l’impact environnemental du tourisme de masse.

L’incarnation de Souma dans une chaise bancale, figure comique mais objet sentimental pour Suzume, renvoie à cette délicieuse notion nippone qui veut que certains objets de famille sont dotés d’une âme et remplisse un rôle protecteur ou de porte-bonheur. Le pied qui lui manque symbolise clairement la blessure qui hante Suzume.

Si Suzume s’adresse plus particulièrement au cœur des Japonais (le film a été un succès public fin 2022), sa portée n’en reste pas moins universelle. Après Your Name, Makoto Shinkai confirme son sens de l’émotion, d’un romantisme au premier degré totalement assumé (et redoutablement efficace). Il s’impose comme une des nouvelles figures de proue du cinéma d’animation, sinon du cinéma tout court.