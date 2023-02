"Sur l'Adamant" de Nicolas Philibert, Ours d'or de la Berlinale 2023

Le jury de Kristen Stewart, plus jeune présidente de la Berlinale (32 ans), a consacré deux réalisateurs septuagénaires et deux autres sexagénaires : l’Allemand Christian Petzold a reçu le grand prix du jury pour Le Ciel rouge et le Portugais Joao Canijo le prix du jury pour Mal Viver. Au temps pour les déclarations d’intention, en ouverture, d’un jury qui voulait “ne pas être préformaté, d’être ouvert à la diversité et à la nouveauté”.

À cet aune, ces choix interrogent. Ill y avait, dans une sélection un peu timorée, de films plus décoiffants issus d’une nouvelle génération. On pense à Totem, de la Mexicaine Lila Avilés, Past Lives de Celine Song ou encore Disco Boy, de l’Italien Giacomo Abbruzzese, qui a malgré tout valu à son infatigable directrice de la photographie, Hélène Louvart, un très mérité Ours d’argent pour sa contribution artistique – un Ours français de plus dans le palmarès.

Prix d’interprétation inclusifs

La nouveauté, sous une forme plus radicale, sera venue des prix d’interprétations – où l’on devine plus l’influence de Kristent Stewart. Rappelons que le festival de Berlin a décidé, il y a quelque année, de ne plus genrer ses Ours d’argent d’interprétation. Les rôles et personnalités primés cette année suivent cette logique.

Le prix de la meilleure interprétation a été donné à l’actrice enfant, Sofia Otero, personnage principal d’un très beau film sur le trouble de l’identité, 20 000 espèces d’abeilles, de la Basque Estibaliz Urresola Solaguren. Sofia Otero incarne un petit garçon de huit ans aimerait qu’on l’appelle Lucia…

L’actrice trans autrichienne, Thea Ehre, a décroché le prix du second rôle dans Till the End of the Night, de Christoph Hochhäusler où elle incarne une femme trans, incarcérée, qui collabore avec son amant flic en échange d’une remise de peine. L’intrigue de ce polar laborieux ressemble à une métaphore de la démarche inclusive du film ou comment infiltrer un genre si mâle du cinéma. L’intention se défend, le résultat est laborieux.

Moyenne faible

Le jury semble s’être débattu avec une sélection d’une moyenne assez faible, où les sujets, politiques ou inclusifs, ont primé trop souvent sur la forme et l’artistique. Dès lors ressortaient à l’écran l’expérience, le savoir-faire ou la continuité. On doute profondément de l’intérêt intrinsèque – au-delà d’une complaisance cinéphile – du portrait de famille des Garrel dans Le Grand Chariot.

Caution cinéphile, le meilleur représentant du cinéma allemand contemporain, Christian Petzold s’est découvert tragicomique dans Le Ciel rouge (Roter Himmel), grand prix du prix du jury. Cette romance aux accents dramatiques abonde en références subtiles Rohmer ou Rossellini. Heureusement que, comme le confesse le réalisateur d’Ondine, les acteurs, dont la lumineuse Paula Beer, ont su faire émerger l’humour des affres d’un romancier égotique en panne d’inspiration.

L’ombre d’Ingmar Bergman et du dramaturge suédois August Strindberg, ferment de son œuvre, plane sans fard sur le diptyque Mal Viver/VIver Mal de Joao Canijo, prix du jury. Le réalisateur revendique l’influence en entretien. L’homme s’avère plus drôle que son cinéma, un brin mortifère malgré une mise en images soignée qui donne des accents de thriller à cette observation des névroses et psychoses de trois générations de femme.

La belle utopie de Nicolas Philibert

L’Ours d’or à Nicolas Philibert, au contraire, n’est pas un scandale, loin de là. Il y a même quelque chose réjouissant et de très engagé, aussi, à cet honneur. D’abord parce que l’homme, figure tutélaire du documentaire en France après quarante ans d’activité, demeure d’une courtoisie et d’une humilité qui font souvent défaut à ses pairs.

Ensuite parce que Sur l’Adamant célèbre une utopie. Le titre désigne un bâtiment flottant, situé au bord de la Seine (près du quai de la Rapée), qui accueille le jour des personnes atteintes de troubles psychiques. Devant la caméra du réalisateur d’Être et avoir, se dégagent de superbes portraits d’humanité. “La psychiatrie, c’est une loupe sur les travers de notre société. À travers la psychiatrie, c’est notre humanité qu’on regarde, comme disait Beckett” nous confiait Nicolas Philibert quelques jours plus tôt.

Le réalisateur ne s’en cache pas. Le choix même du sujet du film est “politique”. “En France, le système de santé qu’on a longtemps décrit comme étant le meilleur du monde, va mal, si j’ose dire Et au sein de la santé publique, la psychiatrie est la branche qui est la plus délaissée par les pouvoirs publics.”

Conçu, tourné en plein Covid, le film est, en soi, un acte de résistance. Ce qui donne à son Ours d’or valeur symbolique, aussi, dans une édition qui a célébré ceux qui résistent, en Ukraine ou en Iran. “Si vous voulez défendre la liberté, il faut défendre le cinéma” disait le juré et réalisateur Johnnie To en ouverture du festival. Il y a de tout ça dans Sur l’Adamant.