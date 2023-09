Avec “The Killer”, David Fincher offre une belle mécanique, qui tourne un peu à vide, à la Mostra de Venise

Adapté du Tueur, série de bandes dessinées publiées par Matz et Luc Jacamon chez Casterman, The Killer s’ouvre de façon assez brillante. Réfugié dans un appartement en travaux, un tueur à gages (Michael Fassbender) attend patiemment, fusil à lunette à la main, que sa victime face son apparition dans la luxueuse suite d’un palace parisien qui lui fait face. Impassible, le professionnel répète sa routine, celle d’un tueur froid et très méticuleux dans son travail. Mais, contre toute attendre et à sa grande surprise, le tueur rate sa cible. Fuyant Paris pour se réfugier dans sa planque en République dominicaine, il y découvre sa fiancée défigurée. On a clairement envoyé des professionnels à sa poursuite pour effacer les traces de son fiasco…

Un cinéaste méticuleux

“Anticiper. Ne pas improviser. Ne pas se laisser déborder par ses émotions…” En voix off, le tueur se répète sans cesse un mantra qui pourrait correspondre au cinéma de David Fincher. Sur un scénario d’Andrew Kevin Walker (qu’il retrouve près de 30 ans après l’inoubliable Seven), le cinéaste américain, se faisant tout aussi méticuleux que son personnage, livre un thriller implacable qui ne laisse aucune place au hasard.

La mécanique est virtuose mais, passé l’épisode parisien, empli de mystère et ou l’on découvre le personnage, elle paraît rapidement en roue libre. The Killer se contente de suivre son héros, de ville en ville, à chaque étape de son expédition punitive.

Pour David Fincher, Michael Fassbender est "The Killer". ©Netflix

Une mécanique trop bien huilée

La mise en scène est un modèle de précision et de fluidité. L’image d’Erik Messerschmidt (avec qui Fincher avait fait Mank en 2020, déjà pour Netflix) est léchée. Le montage ne laisse aucun répit. Michael Fassbender (absent du Lido) livre un grand numéro dans un rôle quasi mutique (en dehors de la voix off donnant accès à l’intériorité du personnage, à mesure que se dérègle sa routine). Mais The Killer tourne à vide. On est loin de la complexité de Fight Club (1999), Zodiac (2007) ou The Social Network (2010). On est plus près de Gone Girl (2018), en nettement plus formaté encore (et ce dès le générique 100 % Netflix) et sans guère de fond.

Fincher limite en effet les enjeux de The Killer à un simple désir de vengeance personnelle qu’il ne questionne par ailleurs jamais réellement. Là où la BD se faisait nettement plus politique, en interrogeant les actes de ce Tueur nettoyant de ses crapules chacun des pays qu’il visite. La scène finale du film va d’ailleurs à l’encontre de cette vision nettement plus dérangeante…

Pour David Fincher, Michael Fassbender est "The Killer". ©Netflix

The Killer Thriller De David Fincher Scénario Andrew Kevin Walker (d’après les romans graphiques d’Alexis Nolent (Matz) et Luc Jacamon) Photographie Erik Messerschmidt Musique Trent Reznor et Atticus Ross Montage Kirk Baxter Avec Michael Fassbender, Arliss Howard, Kerry O’Malley, Tilda Swinton… Durée 1h58