“Evil Does Not Exist” : Hamahuchi acclamé à la Mostra de Venise avec une épure dans le Japon rural

"Evil Does Not Exist" de Ryusuke Hamaguchi. ©Biennale

Étude du Japon rural

Le film s’ouvre sur un long et lent travelling : à travers les arbres, on découvre un ciel d’hiver. La caméra se pose près d’un chalet enneigé, où Takumi (Hitoshi Omika) coupe du bois pour reconstituer sa réserve pour l’hiver. On retrouve le bonhomme près d’un petit ruisseau, où il remplit avec application des bidons d’eau de source.

Takumi vit avec sa fille Hana dans le village de Mizubiki, dans la préfecture d’Harasawa, dans le centre du Japon. Les villageois sont en émoi, car un promoteur de Tokyo a le projet d’installer un site de glamping au cœur de la forêt, pour offrir aux citadins une retraite tout confort en pleine nature. Un projet qui risque de fragiliser l’équilibre entre la nature et l’homme. Et notamment de mettre en péril le cycle de l’eau…

Durant sa première demi-heure, The Devil Does Not Exist est assez déstabilisant. Quasi muet, le film se fait ultraminimaliste, se contenant d’enregistrer des bribes du quotidien des habitants de la région, les relations entre un père et sa fille, le sens de la communauté qui existe ici… Avant l’arrivée de deux communicants venus de Tokyo pour tenter de convaincre les villageois du bien-fondé de ce projet de site de glamping. Une scène magistrale d’aisance et de finesse.

L’interaction avec la nature

Comme dans Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi aborde dans Evil Does Not Exist la difficulté de communiquer, ici entre ces villageois et ces Tokyoïtes déconnectés de la réalité du Japon rural. Mais le cœur du film, c’est l’interaction de l’Homme avec la nature et la nécessité de conserver un équilibre précaire. Et ce, sans jamais enfoncer des portes ouvertes avec un message environnemental appuyé.

Fidèle à son style, très naturaliste, laissant durer les plans, Ryusuke Hamaguchi nous emmène dans une balade délicate, emplie de poésie, d’humour, mais aussi d’un pressentiment de tragédie… Mais une balade toujours pleine de vie et de merveilleux petits détails. Comme ce personnage de cheffe ayant déménagé de Tokyo à Mizubiki, car l’eau de source est ici bien meilleure pour la préparation de nouilles udon et de ramens…

Le cinéaste japonais de 44 ans impressionne par sa capacité à faire monter la tension au cœur de cette épure, bercée par les notes de la chanteuse Eiko Ishibashi, qui lui a donné envie de se lancer dans ce film. Sans jamais hausser le ton, en conservant une tonalité délicate, son film se charge progressivement de sentiments contradictoires et d’émotions fortes.

Très applaudi par les journalistes à l’issue de la projection de presse, Evil Does Not Exist a toutes les chances de figurer au palmarès de la 80e Mostra de Venise ce samedi…

Evil Does Not Exist/Aku wa sonzai shinai Drame Scénario et réalisation Ryūsuke Hamaguchi Photographie Yoshio Kitagawa Musique Eiko Ishibashi Avec Hitoshi Omika, Rei Nishikawa, Ayaka Shibutani, Ryûji Kosaka… Durée 1h46