Le cinéaste de 87 ans a reçu un accueil triomphal à Venise, avec une standing ovation à son arrivée à sa conférence de presse et des applaudissements nourris à l’issue de la projection de son dernier film. C’est que, malgré la polémique (liée aux accusations de son ex-femme Mia Farrow, relayée par le documentaire HBO Allen v. Farrow, qui l’accuse d’avoir abusé de leur fille adoptive Dylan âgée de 7 ans), le vieux cinéaste, qui ne fera sans doute plus de films aux États-Unis, peut compter sur le soutien de l’Europe. En témoigne ce 50e film depuis Lily la Tigresse en 1966.

Cela fait de nombreuses années que le New-Yorkais produit ses films en Europe, de l’Espagne (Vicky Cristina Barcelona) à l’Italie (To Rome with Love), en passant par la Grande-Bretagne (Match Point) et la France (Midnight in Paris). Coup de chance est, cette fois, son premier film tourné entièrement en français.

Thriller entre Paris et la campagne

Coup de chance met en scène les retrouvailles, par hasard avenue Montagne à Paris, de Fanny (Lou de Laage) et d’Alain (Niels Schneider), qui se sont connus au lycée français à New York. Lui est devenu romancier, elle a renoncé à ses idéaux littéraires pour épouser Jean (Melvil Poupaud), un homme d’affaires en eaux trouble. Face à cette figure oubliée ressurgir du passé, la jeune femme se sent revivre. Lassée d’être la femme-trophée de son mari, elle est de plus sensible au charme de ce fantôme du passé, qui lui promet la Bohème sous les toits de Paris, qui tranche avec les parties de chasses et les amis ennuyeux de son mari… Lequel soupçonne de plus en plus sa jeune épouse de le tromper…

Surfant sur le thème du hasard et des coïncidences, Coup de chance n’est pas le plus mauvais Woody Allen de ces dernières années, loin de là. Reste que le thriller, assez mécanique, ne mérite sans doute pas le triomphe qu’il a reçu à Venise.

Melvil Poupaud et Lou de Laâge, un couple a priori idéal dans "Coup de chance" de Woody Allen. ©Biennale

Un film paresseux

Cet agréable marivaudage sur fond de polar bénéficie de la prestation de Melvil Poupaud, inquiétant en mari tout-puissant et jaloux (dans un rôle analogue, mais nettement moins intense, que dans le récent L’Amour et les forêts de Valérie Donzelli, d’après Éric Reinhardt). Si Niels Schneider s’en sort plutôt bien dans le rôle de l’amant romantique, Lou de Laâge (vue dans Blanche comme neige d’Anne Fontaine ou Boîte noire de Yann Gozlan) est un peu juste dans celui de la jeune femme déchirée entre le confort d’une vie matérielle extravagante et ses aspirations romantiques.

Charmant, enlevé et spirituel, mais finalement assez paresseux, Coup de chance ne dépareille pas dans la filmographie récente de Woody Allen. Mais la comédie reste bien en dessous de ses grands films, qui semblent définitivement derrière lui… Le dernier étant Blue Jasmine en 2013, qui avait valu à Cate Blanchett l’oscar de la meilleure actrice et qui critiquait déjà (mais de façon plus subtile) le capitalisme forcené et le comportement des ultra-riches…

Niels Schneidet et Lou de Laâge dans "Coup de chance", le 50e film de Woody Allen. ©Biennale

Coup de chance Thriller Scénario et réalisation Woody Allen Photographie Vittorio Storaro Montage Alisa Lepselter Avec Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider, Valerie Lemercier… Durée 1h33