Mostra de Venise 2023 : l’envers d’Elvis vu par “Priscilla”

Un point de vue féminin

Adaptant les mémoires de Priscilla Presley, Elvis et moi, Sofia Coppola se place uniquement dans son film du point de vue de l’épouse. La superstar n’est plus vue, comme dans l’Elvis de Baz Luhrmann, comme la victime du colonel Parker, mais bien comme un tyran domestique, parfait représentant du patriarcat dans l’Amérique des années 1960.

Le film s’ouvre en 1959 sur la base de Ray Barracks, en Allemagne de l’Ouest, où Elvis Presley accomplit son service militaire. Jeune Texane de 14 ans, Priscilla Beaulieu (Cailee Spaeny) y débarque avec sa mère et son père, qui vient d’y être affecté. Un soir, la gamine est emmenée dans une fête donnée par le chanteur. Alors qu’il vient de perdre sa mère, Gladys, et qu’il a le mal du pays, Elvis (Jacob Elordi) tombe sous le charme de cette jeune fille sage qui partage son vague à l'âme. Lui faisant une cour dans les règles de l’art, il parvient à convaincre ses parents de le laisser ramener Priscilla à Graceland, alors qu’elle vient de fêter son 16e anniversaire. Dans cette très kitsch prison dorée, la princesse attend sans cesse le retour de son King, suivant dans la presse people les aventures qu’on lui prête avec Nancy Sinatra ou telle starlette avec qui il tourne à Hollywood…

La jeune Cailee Spaeny campe une Priscilla Presley convaincante dans le dernier film de Sofia Coppola. ©A24

La femme au foyer

Si la très jeune fille a les yeux qui pétillent lors de sa rencontre avec Elvis, leur histoire sera tout sauf rose… Sofia Coppola reprend ici une figure qui hante toute sa filmographie, celle de la pauvre petite fille riche, dans laquelle se reconnaît certainement la fille de Francis Ford Coppola, qui culminait dans son Marie-Antoinette en 2006.

Débarrassé de tout artifice anachronique, tout en étant magnifiquement mis en images, Priscilla est le portrait sensible d’une femme amoureuse d’un homme qui, pour des raisons de publicité et sans doute de son très jeune âge – dans la première partie du film, la cinéaste crée un vrai sentiment de malaise vis-à-vis de ce qui se rapproche d’une forme de pédophilie –, a longtemps préféré la garder cachée. Un homme aux accès de violence intempestifs, qui exige de Priscilla qu’elle soit toujours là pour répondre à ses coups de fil quand il a besoin de lui parler. “Entre moi et une carrière, il faut choisir”, lui dit-il… Et à chacun de ses nombreux départs, il lui demande de rester pour “entretenir les feux à la maison”. Bref, un homme qui demande littéralement à Priscilla d’être une femme au foyer et rien d’autre. Même pas une amante…

Pour incarner le rôle de Priscilla, Coppola a fait appel à la talentueuse Cailee Spaeny, que l’on avait vue dans Vice d’Adam McKay (mais aussi dans la série The First Lady) et que l’on reverra l’année prochaine dans Alien : Romulus. Présente sur le Lido, la jeune actrice de 26 ans fait une entrée en grande pompe dans l’univers des grandes… Face à un Jacob Elordi, nettement plus terne dans le rôle d’Elvis.

Assumant son regard féministe sur un mythe américain, Sofia Coppola retrouve en tout cas, avec Priscilla, une inspiration qui lui avait manqué sur ses derniers films.

Jacob Elordi (Elvis) et Cailee Spaeny (Priscilla) dans "Priscilla" de Sofia Coppola. ©A24

Priscilla Biographie Scénario et réalisation Sofia Coppola (d’après Elvis and Me de Priscilla Presley et Sandra Harmon) Photographie Philippe Le Sourd Musique Phoenix Montage Sarah Flack Avec Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk… Durée 1h50