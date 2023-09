“Io capitano” : l’Odyssée d’un jeune migrant, du Sénégal vers l’Italie

Une coproduction belge

Coproduit avec les Belges de Tarantula, Io Capitano retrace le périple de Seydou (Seydou Sarr) et Moussa (Moustapha Fall), deux jeunes Sénégalais candidats à l’exil. Le film s’ouvre de façon lumineuse, dans une famille joyeuse et aimante. Depuis six mois, les deux gamins travaillent pourtant en secret pour pouvoir se payer le voyage vers l’Europe. Un long périple à travers le Mali, le Niger, le Sahara, la Libye, avant la traversée de la Méditerranée…

On n’attendait pas vraiment Matteo Garrone sur le terrain du drame humaniste… Découvert avec l’impressionnant Gomorra (grand prix à Cannes en 2008), sur la mafia napolitaine, revu avec le tout aussi radical Dogman en 2018, le cinéaste italien s’était déjà quelque peu assagi avec son adaptation, pas totalement convaincante, de Pinocchio, avec Roberto Benigni en 2019. Quatre ans plus tard, on le retrouve à la barre d’un film fort, qui nous plonge dans l’enfer que vivent les réfugiés, mettant leur vie en péril, engraissant des passeurs sans scrupule, dans le simple espoir d’une vie meilleure.

La traversée, à pieds, du Sahara vers la Libye... Ou l'enfer du parcours des migrants dans "Io Capitano" de Matteo Garrone. ©Tarantula

Un style au service d’un récit

Malgré son sujet, Garrone reste fidèle à son style flamboyant. Bien documenté, pour pouvoir décrire chaque étape, plus cauchemardesque l’une que l’autre, de cette effroyable Odyssée, Io Capitano n’a en effet rien d’un documentaire ! Matteo Garrone ne renonce aucunement à son cinéma d’esthète, notamment dans les magnifiques scènes sahariennes, tandis qu’il fait appel, en guise de bande-son, à de très belles chansons africaines.

Mais l’Italien ne fait aucunement de l’art pour l’art. Il met son grand talent de metteur en images et de raconteur d’histoires au service de son récit, plein de vie et bouleversant. Campés par deux jeunes comédiens épatants (Seydou Sarr et Moustapha Fall), ses deux héros sont diablement attachants et l’on vit avec eux chaque minute de leur éprouvant calvaire. Avec ce drame puissant – où l’on croise aussi le Norvégien d’origine burkinabé Issaka Sawadogo, vu récemment dans le film belge Temps mort d’Ève Duchemin et dans Le Jeune imam de Kim Chapiron –, Matteo Garrone prouve une nouvelle fois que le cinéma le médium par excellence de l’empathie.

En nous donnant à voir la réalité qui se cache derrière de froides statistiques – de plus en plus utilisées pour faire peur à l’opinion publique, comme en témoigne la montée de la menace brune un peu partout en Europe –, Io Capitano remet l’humain au centre du débat. Nous en avons cruellement besoin…

Dans "Io Capitano (Moi capitaine)" de Matteo Garrone, le jeune Seydou (Seydou Sarr) se retrouve prisonnier dans les geôles de la mafia libyenne... ©Tarantula

Io Capitano/Moi capitaine Drame Réalisation Matteo Garrone Scénario Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini et Andrea Tagliaferri Photographie Paolo Carnera Musique Andrea Farri Montage Marco Spoletini Avec Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawadogo… Durée 2h01