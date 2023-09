En fin de Mostra de Venise, Jessica Chastain illumine “Memory” de Michel Franco

Vivant enfermée à quadruple toute avec sa fille de 14 ans dans un petit appartement de Brooklyn, Sylvia (Jessica Chastain), membre des Alcooliques Anonymes depuis 13 ans, travaille dans un centre d’accueil pour adultes handicapés.

Un soir, sa sœur arrive à la traîner à une soirée réunissant les anciens de leur lycée, où elle s’ennuie à mourir. Quittant la fête pour reprendre le métro, elle est suivie par l’un des invités (Peter Sarsgaard) jusque devant chez elle, où il reste planté sous la pluie. Le lendemain matin, elle retrouve l’homme endormi dans des caisses en carton, totalement désorienté. Comprenant que Saul est atteint de démence, Sylvia appelle le numéro d’urgence qu’il porte sur lui. Son frère vient le chercher.

Quelques jours plus tard, la jeune femme souhaite revoir Saul pour le confronter. Elle lui explique qu’il faisait partie de la bande de garçons qui ont abusé d’elle quand elle avait 12 ans. Ce dont il n’a aucun souvenir…

Changement de style

Après nous avoir habitué à des films très violents depuis Después de Lucía en 2012, dénonçant les injustices de la société mexicaine, Michel Franco signe cette fois un film nettement plus posé, malgré son sujet douloureux… Explorant les méandres de la mémoire, à travers cet homme perdant doucement la tête et cette femme enfermée dans des souvenirs traumatisants, le cinéaste livre un film tout en mezzo voce. À travers la rencontre de ces deux personnages blessés par l’existence, le Mexicain offre un récit lumineux, celui d’un retour à la vie pour l’une, des derniers moments de bonheur et de lucidité pour l’autre.

Une femme, un homme, une rencontre, la possibilité d’un amour, l’ombre du passé, la fin qui approche… Sur ces motifs universels, Michel Franco signe un film d’une profonde humanité, dans lequel il a l’intelligence de tourner le dos à son cinéma pour se réinventer, pour embrasser la simplicité dans sa mise en scène et capter des moments de grâce.

Deux merveilleux comédiens

L’histoire de Memory est universelle, mais le cinéaste mexicain a choisi de la situer à New York, convoquant tout un hors-champ de cinéma indépendant américain qui colle parfaitement à son récit et à son ambition. Cela lui permet également de faire appel à deux merveilleux comédiens.

On connaît le talent naturel de Jessica Chastain, qui n’a jamais besoin d’être dans la démonstration pour provoquer des émotions fortes. On découvre avec bonheur la délicatesse de Peter Sarsgaard, très émouvant dans le rôle de cet homme s’accrochant à la vie. Si l’actrice hollywoodienne n’a pas fait le déplacement, Sarsgaard était, lui, bien présent sur le Lido, où il présentait trois films. Hors Compétition, on a ainsi pu le voir il y a quelques jours aux côtés de Willem Dafoe dans Pet Shop Days d’Olmo Schnabel. Tandis que, ce vendredi, il faisait la clôture de la 20e édition des Giornate degli Autori avec Coup ! d’Austin Stark et Joseph Schuman, dont il est acteur, mais aussi producteur.

Memory Drame Scénario et réalisation Michel Franco Photographie Yves Cape Montage Oscar Figueroa Jara et Michel Franco Avec Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Brooke Timber, Merritt Wever… Durée 1h40