“Hors-Saison” : Guillaume Canet reprend goût à la vraie vie à Venise

Star de cinéma Mathieu (Guillaume Canet) débarque seul en Bretagne pour suivre une cure de thalassothérapie. Tout le monde cherche à faire un selfie avec lui, mais il n’a pas la tête à ça ; il déprime… Quatre semaines avant la première du spectacle avec lequel il devait faire ses premiers pas sur les planches, la star de cinéma a tout plaqué. Recontacté par Alice (Alba Rohrwacher), un ancien amour habitant la région depuis de nombreuses, l’acteur accepte de prendre un verre avec elle…

Dans "Hors-Saison", Stéphane Brizé raconte les retrouvailles de Guillaume Canet et Alba Rohrwacher... ©Michael Crotto

Un film en mode mineur

Connu pour ses drames sociaux troublant la frontière entre la réalité et la fiction – dans la trilogie avec Vincent Lindon La Loi du marché (2015), En guerre (2018) et Un autre monde, ce dernier déjà présenté en Compétition ici à Venise en 2021 –, Stéphane Brizé change radicalement de registre avec Hors-Saison. Comme il l’avait déjà fait en 2016 en adaptant Maupassant dans Une vie avec Judith Chemla, également dévoilé à la Mostra.

Proposition volontairement en mode mineur, Hors-Saison est un film intimiste coécrit avec la comédienne Marie Drucker (qui jouait dans Un autre monde). Tournant le dos à la question sociale, Brizé évoque ici, avec tendresse et mélancolie, le souvenir d’un amour passé. Sur quelques jolies notes de Vincent Delerm, le cinéaste pose des questions universelles, à l’écoute du mal-être d’un homme qui, à l’orée de la cinquantaine, s’interroge sur les choix qu’il a posés dans la vie…

Une parenthèse romantique

À l’opposé des ouvriers et des chômeurs à qui il a donné la parole auparavant, Brizé s’intéresse cette fois à un personnage à qui l’existence a souri et qui, au contact de choses simples, de gens vrais, semble retrouver goût à la vie. On flirte sans cesse avec le cliché simpliste. Mais Stéphane Brizé est un cinéaste élégant, qui transcende la banalité de son récit par la grâce d’une mise en scène sensible aux détails et par la finesse de son regard sur ses personnages et sur les situations qu’il décrit.

Au cœur de sa romance, Brizé vient par ailleurs rompre le style de son oeuvre en film, avec un téléphone, une vieille femme parlant de sa conception de l’amour, nettement moins bourgeoise que celle de ses personnages. Provoquant un effet de réel dans la fiction, cette très belle scène vient illuminer de vérité la suite du récit.

Face à un Guillaume Canet pas toujours à l’aise avec la simplicité de son rôle, le cinéaste français peut heureusement compter sur la délicatesse racée de l’Italienne Alba Rohrwacher, comme toujours magique à regarder.

Hors-Saison Comédie romantique De Stéphane Brizé Scénario Stéphane Brizé et Marie Drucker Photographie Antoine Heberlé Musique Vincent Delerm Montage Anne Klotz Avec Guillaume Canet, Alba Rohrwacher, Sharif Andoura, Lucette Beudin… Durée 1h55