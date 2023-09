“Woman of… ” : une Pologne en transition à la Mostra de Venise

Le film s’ouvre sur une image idyllique de petites communiantes courant en robes blanches dans un champ de fleurs. Elles poursuivent le petit Andrzej, qui s’est caché dans un arbre, habillé, lui aussi, en robe. On le retrouve des années plus tard lors de son enrôlement pour le service militaire. Le jeune homme (Mateusz Wieclawek) refuse catégoriquement d’enlever ses chaussettes face aux médecins. C’est qu’il porte du vernis à ongles aux pieds… Il songe alors à sauter d’un pont de chemin de fer… Des décennies plus tard, au même endroit, Andrzej (Małgorzata Hajewska-Krzysztofik) songe à nouveau au suicide…

« Woman of… », des cinéastes polonais Małgorzata Szumowska et Michał Englert, avec Małgorzata Hajewska-Krzysztofik et Joanna Kulig. ©Biennale

Une vie de mensonge

Habituée des festivals – notamment de la Berlinale, où elle a décroché en 2015 l’Ours d’argent de la réalisation pour Body et, trois ans plus tard, le grand prix du jury pour Mug -, Małgorzata Szumowska s’associait avec son compagnon et directeur photo Michał Englert pour cosigner en 2020 l’insaisissable Never Gonna Snow Again, présenté en Compétition à Venise.

Après un premier film anglophone en solo, The Other Lamb (découvert en Premium VOD durant le confinement), la cinéaste polonaise trouve Englert pour retracer, sur 45 ans, la vie de mensonge d’une femme née dans un corps d’homme. Plus classique dans sa narration et sa mise en scène, Woman of… aborde un sujet encore sensible en Pologne, où les personnes LGBT sont encore l’objet de fortes discriminations.

Dans « Woman of… », Mateusz Wieclawek campe un jeune homme se sentant femme… ©Biennale

L’intime et la politique

Au parcours personnel de cette héroïne, répond en effet ici une description de l’Histoire polonaise récente, celle d’un pays ayant fait sa transition du communisme au libéralisme. Le titre du film, Woman of…, fait d’ailleurs référence à la trilogie du grand cinéaste Polonais Andrzej Wajda (L’Homme de marbre en 1977, L’Homme de fer en 1981 et L’Homme du peuple, sur Lech Walesa en 2013) qui, lui aussi, mêlait parcours personnel et politique.

Basé sur un patient travail de recherches, de rencontre avec des personnes transgenres en Pologne, Woman of… est un film digne, porté par la formidable Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, qui jouait déjà un petit rôle dans Happy Man de Szumowska en 2000. Avec son physique anguleux, l’actrice confère une apparence très étrange, androgyne, à cet homme en quête de délivrance d’une vie de mensonge, auprès d’une flemme qu’il a pourtant aimée (Joanna Kullig), pour enfin assumer celle qu’elle a toujours été. Même si la société polonaise dans laquelle évoluait Aniela n’était pas capable de l’accepter…

Woman of… /Kobieta Z… Drame Scenario et réalisation Małgorzata Szumowska et Michał Englert Photographie Michał Englert Musique Jimek Montage Jarosław Kamiński Avec Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Joanna Kulig, Mateusz Wieclawek, Bogumila Bajor… Durée 2h12