Chaque année, avec le soutien d’une grande banque multinationale très active dans la promotion du cinéma belge, les Film Days permettent de se faire une cure de ciné à prix doux. Dans une quarantaine de salles partout en Belgique (1), de ce dimanche à mercredi, toutes les séances seront ainsi à 5,50 €. L’occasion de rattraper des films de l’été comme Douleur et gloire de Pedro Almodóvar ou Once Upon a Time In Hollywood de Tarantino, mais aussi des sorties récentes comme Ad Astra de James Gray avec Brad Pitt ou Parasite, l’incroyable Palme d’or du Coréen Bong Joon-ho.

Tandis que mercredi prochain, sortent quelques pépites comme Bacurau, film de science-fiction brésilien de Kleber Mendonça Fillon et Juliano Dornelles qui a décroché le prix du Jury à Cannes, ou Mjólk. La Guerre du lait de l’Islandais Grimur Hákonarson. Dans un autre genre, sortent également le dernier volet de la saga Rambo, où Stallone ressort les muscles à plus de 70 ans, Le Dindon , adaptation du classique de Feydeau signée Jalil Lespert avec Dany Boon et Guillaume Galienne, et, pour les fans de la série british, Downton Abbey. L’occasion de retrouver la riche famille Crawley, toujours dominée par l’impériale Maggie Smith.

Des avant-premières simultanées

Durant ces quatre jours de fête du cinéma, seront également organisées, en simultané dans l’ensemble des salles participantes, 15 avant-premières. Outre les précités Bacurau, Rambo : Last Blood, Downton Abbey et Le Dindon, que l’on pourra découvrir à la veille de leur sortie, on pourra également voir en primeur le très attendu Hors Norme, le nouveau Nakache et Toledano (Intouchables) avec Vincent Cassel et Reda Kateb en accompagnants d’enfants autistes, ainsi que La Belle Époque, la nouvelle comédie de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil, Fanny Ardant et Guillaume Canet.

Notons également After Wedding, remake du film de la Danoise Suzanne Bier avec Michelle Williams et Julianne Moore, et La vérité si je mens ! Les débuts, dans lequel Michel Munz et Gérard Bitton retournent dans les années 80 pour comprendre comment Dov, Yvan, Serge et Patrick sont devenus les rois du Sentier. À moins de préférer aller se faire peur dans une maison hantée "extrême" avec Haunt.

Pour les enfants

Le programme pour les plus petits est également très riche. Ils s’émouvront ainsi devant Donne-moi des ailes, la nouvelle fable écolo de Nicolas Vanier avec Mélanie Doutey et Jean-Paul Rouve. Les plus indulgents d’entre eux riront devant Angry Birds 2 : Copains comme cochons. Même si, côté animation, on leur conseille plutôt Shaun le mouton 2 : La ferme contre-attaque des Studios Aardman ou La Fameuse Invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattoti, d’après le conte de Dino Buzzati.





1. Liste des avant-premières et liste des salles participantes sur www.filmdays.be.