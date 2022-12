"I Wanna Dance with somebody" : sur scène avec Whitney Houston

Si vous êtes fan de la diva de la pop, I Wanna dance with somebody a été calibré pour vous. La cinéaste a en effet conçu un étincelant film-concert ou film-karaoké avec tenues, coiffures et looks parfaitement reproduits à la clé comme en attestent les photos proposées durant le générique de fin.

Au-delà du show millimétré, les fans devront pourtant être honnêtes : si la reconstitution séduit et convainc, on apprend peu de choses sur la vie personnelle et les motivations de l’artiste, en dehors de la scène et de ses problèmes d’addiction. Et ce, malgré la longueur relative du film (2h26 tout de même). On regrettera notamment qu’une place plus réaliste n’ait pas été offerte à la relation entretenue par Whitney avec Robyn Crawford (Nafessa Williams) ni avec son mari Bobby Brown.

Une vie privée laissée volontairement dans l'ombre

Si le film Aline a pu irriter certains fans ou proches de Céline Dion, il n’en sera rien de ce biopic produit en concertation avec les membres de la Fondation Whitney Houston. Le long métrage reste le plus souvent à la surface de ses relations avec sa famille et ses proches et a soigneusement lissé toutes les aspérités de la vie de la star. A peine esquissées, elles sont tout aussi vite oubliées. Or il y avait sans doute beaucoup à dire sur l’immense quête d’amour et de reconnaissance de la jeune femme. En résulte un hommage mérité pour une voix et un parcours qui, malgré un nombre record de récompenses et de prix glanés, sont un peu tombés dans l’oubli, dix ans après la mort prématurée de la chanteuse.

On peut reprocher au film de Kasi Lemmons d’être trop construit à coups de concerts, de chansons et de punchlines. Pourtant, la réalisatrice a pu compter sur les services du scénariste Anthony McCarten, lié au succès du film sur Mercury, Bohemian Rhapsody. La cinéaste et les producteurs ont cependant su choisir une interprète – Naomi Ackie (Star Wars, Master of None) - qui rend grâce au sens du show de Whitney Houston. Avec sept titres classés numéro 1 d’affilée, fait unique dans l’histoire de la musique, la chanteuse fut incontestablement l’une des voix les plus iconiques de la pop des années 80 et 90. Conservant de nombreuses zones dans l’ombre, ce biopic - après les documentaires de Nick Broomfield (Whitney : Can I be me ? en 2017) et Kevin Macdonald (Whitney en 2018) et la fiction signée par Angela Bassett en 2015 - laisse la porte ouverte à de potentielles nouvelles explorations en coulisses.

I Wanna Dance with somebody - Ciné-concert De Kasi Lemmons - Scénario : Anthony McCarten - Avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, Nafessa Williams, Ashton Sanders - Durée 2h26.