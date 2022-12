"Le parfum vert" : comédie d'espionnage avec Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlain, hommage à Hitchcock

Le MacGuffin est aussi vieux que le cinéma. Mais Alfred Hitchcock est celui qui a défini et popularisé ce prétexte scénaristique, obscure objet de l'intrigue, vague et fondamentalement sans importance si ce n'est celle de faire courir les protagonistes.

L'ombre d'Hitchcock

L'ombre de Hitchcock n'est pas loin dans cette comédie d'espionnage. Dès le premier plan passe d'ailleurs une blonde au chignon très Vertigo - clin d'oeil utile pour signifier que toute ressemblance n'est pas fortuite.

Tel Cary Grant dans La mort aux trousses, Vincent Lacoste est kidnappé dans un lobby d'hôtel pour être emmené dans une riche demeure décorée d'originaux de Raymond Macherot (le détail n'a qu'un importance passagère, mais ravira les vieux bédéphiles).

La suite est à l'avenant : rencontre fortuite d'une blonde Samaritaine (Sandrine Kiberlain, en dessinatrice de BD un brin barrée). Une traque par des tueurs dans un train (vers Bruxelles) est suivie d'un attentat contre un diplomate (de l'UE au lieu de l'Onu) puis de la révélation d'une abracadabrantesque affaire d'espionnage. Le troisième acte se jouera au théâtre, au terme de 39 Marches du parfait petit scénario hommage.

Tintin n'est pas loin non plus : Sandrine Kiberlain a piqué son cardigan au capitaine Haddock. A défaut de pantalons de golf, Lacoste arbore un temps le code couleur vestimentaire du petit reporter. (Le Parfum vert est d'ailleurs le titre d'un pastiche mythique de Tintin.)

Manque de fragrance

Ces nombreuses références sont aussi claires que la célèbre ligne graphique d'Hergé. Le réalisateur Nicolas Pariser n'en fait pas mystère. On s'en amuse dans la première partie, rythmée et soutenue, portée par la rencontre entre Lacoste et Kiberlain.

Passée cette mise en place, l'hommage patine un peu. Le parfum vert n'a pas la fragrance stylée de ses modèles (auxquels on pourrait ajouter un brin de Charade de Stanley Donen, autre véhicule pour Cary Grant, et un clin d'oeil final à En quatrième vitesse de Robert Aldrich).

Nicolas Pariser s'égare un peu dans le marivaudage de la relation entre Lacoste et Kiberlain puis dans l'incursion sur la dénonciation de la résurgence dans l'antisémitisme. Propos respectable, mais au moment où l'un des personnages se prend une balle dans la jambe, le récit commence à clopiner sur deux béquilles déséquilibrées. Le fragrance de mystère, plaisante au début, s'évente peu à peu, dissipant l'ivresse.

Le Parfum vert. Comédie d'espionnage. De Nicolas Pariser. Scénario : Nicolas Pariser. Avec: : Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Léonie Simaga,... 1h40