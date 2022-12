Après avoir résolu le mystère du suicide de l’écrivain Harlan Thrombey dans À Couteaux tirés (Knives Out, 2020), Monsieur Blanc revient, convié cette fois par un milliardaire de la tech aussi excentrique qu’Elon Musk (“génie ou fou ?”, interroge quelqu’un).

Ils étaient neuf

L’invitation a de quoi le titiller : Miles Bron (Edward Norton) réunit un cercle rapproché d’amis sur son île privée (au large de la Grèce) pour résoudre le mystère de son propre meurtre à venir.

Ils ne sont pas dix, comme chez Agatha Christie, mais neuf (quoiqu’un dixième traîne dans les parages, histoire sans doute de faire un clin d’œil et le bon compte). Cet aréopage singulier et éclectique porte le nom informel des “Francs-tireurs”.

On y trouve l’ingénieur préféré de Miles (Leslie Odom Jr.), une femme politique en lice pour le Sénat (Kathryn Hahn), un YouTubeur masculiniste (Dave Bautista) et sa petite amie (Madelyn Cline), une ex-top model sur le déclin et fameuse pour ses tweets polémiques (Kate Hudson), flanquée de son assistante personnelle (Jessica Henwick). Sans oublier Cassandra Brand (Janelle Monáe), l’ancienne partenaire de Miles qu’il a évincée. Premier mystère : le milliardaire n’a pas invité le limier.

Neuf à table :Edward Norton, Madelyn Cline, Kathryn Hahn, Dave Bautista, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Kate Hudson, Janelle Monae, et Daniel Craig dans "Glass Onion: Une histoire à couteaux tirés". ©Netflix

Rythmé

Le premier constat du Blanc finaud est que chacun des “amis” a de vraies bonnes raisons de lui en vouloir. On s’en doute : la murder party va virer au murder mystery en bonne et due forme. Madame Christie pourrait avoir imaginé cette intrigue. Et Angela Lansbury (Arabesque) fait un caméo (parmi d’autres).

Plus rythmé que le premier opus, bourré d’œillades au public, Glass Onion surenchérit sur À couteaux tirés. Rian Johnson s’amuse avec son Cluedo géant, dans un décor de cinéma somptueux : une demeure de verre décorée d’œuvres d’art dont une Joconde prêtée au milliardaire (on est en pleine pandémie, “Le Louvre est fermé et la France a besoin d’argent” explique le bienfaiteur opportuniste).

Comme dans le premier, les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent être et Blanc se trouve une assistante concernée par le mystère. Entre les lignes, à travers sa kyrielle de personnages, Johnson se moque de la vacuité et de l’imposture qu’incarnent ces figures de la sociosphère ou de la tech.

C’est la partie la moins tirée par les cheveux d’une intrigue néanmoins plaisante même si un brin longuette. En bonus, Janelle Monáe y donne le meilleur d’elle-même et s’impose pour de bon dans un rôle plein de surprises.

Janelle Monae, traquée dans les couloirs du "Glass Onion". ©Netflix

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés/Glass Onion: A Knives Out Mystery Enigme en huis clos De Rian Johnson Scénario Rian Johnson Avec Daniel Craig, Janelle Monáe, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Edward Norton,... 2h19