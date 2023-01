"Alcarras" : comment des comédiens amateurs ont ravi l'Ours d'Or à Berlin

Baigné de soleil et empli de paysages à la beauté insolente, le film saisit avec beaucoup de tact et de pudeur le désarroi de chaque membre de la famille : les silences qui s’installent, les regards qui se cherchent ou se fuient, les petits qui tentent de continuer à jouer malgré tout, les ados qui perdent leur innocence et découvrent les rouages cachés de leur famille. Au-delà du drame qui se noue, c’est le quotidien d’une famille soudée et unie avec ses petites bisbrouilles et ses non-dits, ses espoirs secrets, ses moments de fête aussi, qu’Alcarras (Nos soleils en VF) parvient à capter.

"Alcarras" pose la question de la survie de l'agriculture traditionnelle.

Ours d'Or et comédiens amateurs

La caméra n’est jamais au-dessus de la mêlée, elle fait corps avec cette famille qui vit des bonheurs tout simples et voit arriver avec angoisse la fin de l’été. Il y a un côté naturaliste et documentaire dans le cinéma de Carla Simon, découverte avec son précédent film Été 93. On voit les corps qui souffrent, les tentatives désespérées d’augmenter la cadence pour s’en sortir, la rigueur du travail de cueillette. La caméra filme la colère et la douleur souvent contenues, les tensions qui gagnent les membres de la famille. Elle dresse le portrait d’un clan, mais aussi celui de la fin d’une époque avec la récolte de fruits qui rapporte si peu et les agriculteurs de plus en plus aux abois.

Tourné dans un dialecte catalan propre à cette petite partie de la région, le film fait écho à la détresse souvent silencieuse de très nombreux cultivateurs, bien au-delà de son territoire d’origine. Le récit de cette lutte pour la terre s’ancre dans un territoire espagnol dont Carla Simon révèle les difficultés mais aussi les beautés, les fêtes et les traditions. Le film a reçu l’Ours d’Or lors du festival de Berlin 2022. Sans surprise, l’Espagne a choisi le long métrage pour la représenter dans la course aux Oscars. Une consécration méritée pour ce drame qui repose entièrement sur la justesse et la véracité de ses comédiens tous amateurs.