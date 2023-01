Le film de Damien Chazelle exagère-t-il les excès de drogue et débauche dans le Hollywood des années 1920 ?

Babylon, la nouvelle superproduction de Damien Chazelle avec Brad Pitt et Margot Robbie, est une fiction. Le film suit le parcours et les rêves de gloire d’acteurs et de cinéastes dans le Hollywood des années 1920,...