"Les Cyclades": mon improbable escapade grecque

Dans Copacabana avec Isabelle Huppert et Lolita Chammah (mère et fille), Marc Fitoussi explorait déjà un personnage de femme extravagante bien décidée à célébrer "la fureur de vivre". Bambou (Isabelle Huppert) y résistait à tout et ne perdait jamais sa fantaisie… comme Laure Calamy.

Toujours aussi solaire

Décidément très présente sur nos écrans – notamment avec le film Annie Colère, la semaine dernière -, la comédienne française déploie dans Les Cyclades une vitalité et une force d’abattage peu communes. Toujours aussi solaire, elle porte son personnage de Magalie à un haut point d’extravagance, tout proche de l’incandescence. Libre dans son corps et dans sa tête, rien n’arrête Magalie, surtout lorsqu’il s’agit de faire de la vie "une fête".

Face à elle, Olivia Côte campe une Blandine effacée et en retrait, bien en peine de remettre son existence sur les rails après sa sortie de route sentimentale. Confrontée à une personnalité à l’opposé de la sienne, elle renâcle et recule, incapable de sortir du schéma qu’elle s’est dessiné.

Quant à Kristin Scott Thomas, elle donne vie à un personnage de femme libre et déterminée, refusant de se laisser définir par son origine ou son âge. La rencontre de ces deux fortes personnalités crée des étincelles dans l’esprit de Blandine, obligée de revoir son mode de fonctionnement et ses priorités.

Les Cyclades parlent du temps qui passe et nous transforme. Des amitiés qui nous définissent et nous façonnent. De la difficulté de faire front face aux désillusions de la vie. Des tournants qu’il faut accepter de prendre. Le film de Marc Fitoussi – léger, très léger - aurait pu aller plus loin dans le décryptage de ces trajectoires féminines et laisser tomber quelques clichés et virages attendus. Mais il a le mérite de pointer les failles qui nous habitent et de poser, de façon ludique, la question de ce qui nous définit et compte vraiment à nos yeux.

★★ Les Cyclades Passion Grand Bleu Réalisation et Scénario Marc Fitoussi Image Antoine Roch Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas, Panos Koronis Durée 1h50